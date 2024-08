Lubicie patrzeć w niebo? Dziś wieczorem jest jeszcze jeden dobry powód ku temu: noc spadających gwiazd. Planetarium EC1 Łódź wspólnie z Zieloną Łodzią organizuje wspólnie oglądanie roju Perseidów w Ogrodzie Botanicznym.

Perseidy to rój meteorów, będący małymi odłamkami komet. Płoną w atmosferze i dzięki temu możemy je zobaczyć. W nocy z 12 na 13 sierpnia widać je najlepiej i będzie je można obserwować także na nocnym niebie nad Łodzią.

Od g. 21.30 do 0.30 w Ogrodzie Botanicznym będzie można oglądać nie tylko Perseidy. Przez teleskop będzie można zobaczyć m.in. Saturna, a także inne interesujące obiekty. Będą o nich opowiadać prezenterzy Planetarium oraz Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii - zapowiada Marta Woźniak z EC1 Łódź.

Wejścia do Ogrodu od ulicy Krzemienieckiej i od ulicy Retkińskiej czynne będą do godziny 23.30, wstęp do ogrodu po wykupieniu biletu (7/14zł). Wyjście od ulicy Hufcowej będzie zamknięte podczas obserwacji.

Obserwacjom astronomicznym towarzyszyć będą także spotkania z nocnymi owadami podczas warsztatów entomologicznych.