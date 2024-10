W świecie mody, co jest stare, staje się nowe, a przeszłość nieustannie inspiruje przyszłość. Młode pokolenie coraz chętniej sięga po ubrania z szaf swoich rodziców czy dziadków, nadając im nowe życie. Jak więc wykorzystać vintage w dzisiejszych czasach, nie tracąc przy tym na stylu i oryginalności?

Łódzki stylista - Maciej Majzner, który o modzie wie wszystko / Archiwum prywatne M. Majznera / Materiały prasowe

Moda ma to do siebie, że lubi wracać w najmniej oczekiwanych momentach, przynosząc ze sobą powiew nostalgii i świeżości. Jak dużo młodzi ludzie mogą wyjąć z szaf swoich rodziców czy też dziadków i zaadoptować do współczesnej mody?

Okazuje się, że mnóstwo. Historia mody to cykliczne zjawisko, gdzie co 20 lat możemy obserwować renesans dawnych trendów. Obecnie, na ulicach miast można dostrzec młodzież ubraną w stylizacje, które mogłyby równie dobrze pochodzić z przeszłości, jednak noszone są z nowoczesnym twistem.

Jednym z kluczy do sukcesu jest wybieranie klasycznych wzorów i form, które, choć mogą wydawać się nieaktualne, w połączeniu z nowymi materiałami i technologiami, tworzą świeże i intrygujące outfity - zauważa stylista firmy Pauloadriani - Maciej Majzner. Warto zauważyć, że ubrania z przeszłości często wyróżniają się lepszą jakością materiałów. Wiele z nich było szytych na miarę z pięknych, trwałych tkanin, co sprawia, że są one nie tylko stylowym, ale i praktycznym wyborem.

Współczesna moda coraz częściej odwołuje się do idei cyrkulacji ubrań, promując ich ponowne wykorzystanie, przerabianie, czy zakupy w second handach. "Moda circular" to nie tylko ekologiczny wybór, ale również sposób na wyrażenie swojej unikalności i kreatywności przez odnajdywanie i adaptowanie ubrań z przeszłości.

Idź za głosem serca

Ale jak odnaleźć złoty środek między inspiracją a kalką? Kluczem jest: iść za głosem serca i eksperymentowanie. Nie chodzi o to, by bezrefleksyjnie kopiować przeszłe trendy, ale o to, by czerpać z nich inspirację i łączyć z własnym, unikalnym stylem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o szerokie spodnie, krótkie topy, czy też klasyczne płaszcze i garnitury - każdy element garderoby z przeszłości może stać się fundamentem nowoczesnej, stylowej stylizacji.

Również w kontekście dodatków warto pamiętać o uniwersalności i możliwości adaptacji. Skórzane rękawiczki, długie płaszcze, czy proste czapki mogą całkowicie odmienić charakter stylizacji, nadając jej indywidualnego charakteru.

W ten sposób, moda z przeszłości i współczesność splatają się, tworząc niepowtarzalne, stylowe outfity, które zachwycają oryginalnością i świadectwem czasu. Warto więc zagłębić się w szafy naszych przodków i odkryć na nowo ubrania, które nie tylko opowiadają historię, ale mogą również stać się naszą inspiracją.

A dla nas pretekstem do tej rozmowy o powracającej modzie sprzed lat był Manufaktura Fashion Week. Wydarzenie, które w tym roku postawiło na niezwykłą konfrontację - modowe starcie generacji GenZ i Millenialsów. Były pokazy znanych polskich projektantów, warsztaty, panele modowe i taneczne choreografie.