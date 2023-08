Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi przetestuje wodorowy autobus. Łodzianie będą mogli sami sprawdzić, jak podróżuje się pojazdem z takim napędem. Testy zaplanowano od 29 do 31 sierpnia na liniach 77 i 55.

Autobus wodorowy - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Łódź bierze udział w projekcie Unii Europejskiej związanym z promocją autobusów wodorowych, które mają być sposobem na wdrożenie zeroemisyjnego transportu w aglomeracjach. Realizowany przez Clean Hydrogen Partnership we współpracy z Komisją Europejską projekt zakłada cykl narodowych warsztatów promujących autobusy wodorowe w połączeniu z prezentacją tych pojazdów na ulicach wybranych miast. Tylko dwa miasta w Polsce - Łódź i Gdańsk - będą mogły zaprosić swoich mieszkańców na testowe przejazdy - zaznaczył Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

W Łodzi wodorowym autobusem Caetano H2 City Gold będzie można przejechać się pod koniec sierpnia. 29 i 31 sierpnia kursować będzie na linii 77, a 30 sierpnia spotkamy go na linii 55.

Jak wyjaśnili organizatorzy akcji, autobus, który trafi do Łodzi na testy, powstał dzięki kooperacji japońskiego koncernu Toyota - dostawcy ogniw paliwowych, i hiszpańskiej firmy Caetano - producenta autobusów.

Według producenta autobus wyposażony jest w pięć zbiorników wodoru o łącznej pojemności 37,5 kg, co pozwala na przejechanie do 400 km; samo tankowanie pojazdu trwa ok. 9 minut. W procesie wytworzenia energii autobus produkuje i emituje do środowiska jedynie parę wodną, co pozwala na zeroemisyjne podróże.