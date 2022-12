Potrzeba było 365 dni, aby powstało tysiąc przytulanek. Miękkie małpki wyszły spod rąk łódzkich seniorek, które chciały sprawić radość chorym maluchom. Podarunki trafiły do dzieci w szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Łódzkie seniorki, które wykonały małpki-przytulanki dla chorych dzieci i przekazały je maluchom w ICZMP / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Przez cały rok łódzkie seniorki szyły barwne małpki-maskotki. To prezenty dla chorych dzieci, które muszą przebywać w szpitalach w Łodzi. Miękkich przytulanek powstało tysiąc.

Radosne, kolorowe małpki powstają ze skarpet, które nie mają pary lub nie całkiem udały się w produkcji. Firma przekazuje nam szablony skarpet, a my je wypełniamy - tłumaczy jedna z seniorek-twórczyń maskotek, Maria Świerz. Doszywamy łapki, mordki, oczka, uszy i ogonek. Wkładamy w to całe serce - mówi.

Dziś panie odwiedziły maluchy w szpitalu Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i przekazały im prezenty, które z takim sercem i pieczołowitością przygotowały. Pomogły im "elfy" z Fundacji dr Clown, które wniosły trochę radości na szpitalny oddział.

Kiedy je przekazujemy, to miłość i ogromna radość twórców się wylewa, bo to są takie małpki ratunkowe - opowiada ze wzruszeniem Katarzyna Szczęsna z fundacji dr Clown. Bardzo często trafiają do pacjentów na oddziałach, ale też do karetek, helikopterów, straży pożarnej. Pomagają w tym najbardziej stresującym dla dziecka momencie - dodaje.

Własnoręcznie wykonane prezenty dla pacjentów oddziału endokrynologii ICZMP w Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Maskotki-małpki powstały w czterech miejskich Centrach Zdrowego i Aktywnego Seniora w Łodzi. Od początku miesiąca, od Mikołajek, maskotki docierają do łódzkich szpitali pediatrycznych, by choć przez chwilę na twarzach chorych maluchów zagościł uśmiech - mówi wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik. Dziś zawitaliśmy do centrum Matki Polki, razem z fundacją dr Clown, której przedstawiciele już samym swoim wyglądem wnoszą radość - dodał.

Prezenty, w tym maskotki-małpki, trafiły do dzieci, które przebywają na oddziale endokrynologii ICZMP w Łodzi.