To chłopiec! W Orientarum ZOO Łódź na świat przyszła mała żyrafa.

Obecnie w łódzkim zoo mieszka stado czterech żyraf. To trzy dorosłe osobniki i jeden maluch, który kilka dni temu przyszedł na świat.

Matką małego samca żyrafy jest mieszkająca w łódzkim ogrodzie, Uzuri. Samica nie podjęła się opieki nad młodym.

Nowy mieszkaniec łódzkiego ogrodu zoologicznego ZOO Wrocław / Materiały prasowe

To był bardzo trudny poród - zakończony interwencją lekarską - mówi Tomasz Jóźwik, członek zarządu Orientarium ZOO Łódź, lekarz weterynarii. To wszystko mogło sprawić, że samica nie jest zainteresowana opieką nad młodym - dodał.

Ta mała żyrafa wcale nie jest taka mała. Samiec tuż po urodzeniu miał wysokość dorosłego człowieka.

Na razie jest dokarmiany przez swoich opiekunów. Co trzy, cztery godziny dostaje specjalną mieszankę - podkreśla Jóźwik. Najpierw staraliśmy się karmić go z butelki, w tej chwili udaje się już korzystać ze specjalnego wiaderka, do którego przymocowane jest sztuczne wymię - dodaje.

Nowa żyrafa w łódzkim ZOO to chłopiec / lodz.pl / Materiały prasowe

Młody samiec przebywa razem z resztą swojego stada w pawilonie. Cieszymy się, że udało się go uratować, jednak (między innymi ze względu na bardzo trudny poród) rokowania są w tej chwili bardzo ostrożne - mówi Jóźwik.

Nowonarodzona żyrafa jest obarczona większym ryzykiem odchowu. Zespół specjalistów z łódzkiego zoo stara się jednak robić wszystko, by pomóc zwierzęciu.