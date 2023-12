Na portalu X (dawniej Twitter) trwa nieoficjalny konkurs na… manule. Wśród walczących w półfinale jest Magellan z poznańskiego zoo. Jego bezpośrednim rywalem jest Stubsi z Niemiec. Każdy z nas może zagłosować na Magellana, by to on właśnie zwyciężył.

/ ZOO Poznań / Twitter Głosowanie potrwa do godzin popołudniowych w poniedziałek. Do tej pory oddano już ponad 95 tysięcy głosów. Poznańskie zoo zachęca, aby wesprzeć Magellana. Czasu zostało coraz mniej. O Magellanie zrobiło się głośno w 2020 roku po tym, jak… uciekł z poznańskiego zoo. Został odnaleziony po kilku dniach poszukiwań Manul został wypatrzony na terenie działek przy ul. Krańcowej; prawdopodobnie skusiły go trzymane tam gołębie. Teraz jest w kociarni, przez pewien czas będzie trzymany w odosobnieniu – nie wiemy, dokąd przez te kilka dni zawędrował – opowiadała wtedy rzeczniczka zoo Małgorata Chodyła. Manul stepowy to gatunek dzikiego kota żyjącego w Azji. Jest płochliwy, nieufny, stroniący od ludzi. Pracownicy zoo podkreślali, że zwierzęta te są przyzwyczajone do niskich temperatur i wietrznej pogody.

