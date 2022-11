Zwierzęta, które ucierpiały z powodu wojny w Ukrainie są bohaterami wystawy pokazywanej w Orientarium ZOO Łódź. Placówka zorganizowała także zbiórkę darów, m.in. różnego rodzaju karmy dla zwierząt i artykułów dla ich opiekunów, które trafią do ukraińskich ogrodów zoologicznych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę, dzięki zaangażowaniu pracowników łódzkiego zoo oraz mieszkańców naszego miasta, do ukraińskich ogrodów trafiło już kilkanaście ton różnego rodzaju darów. Tiry i mniejsze samochody docierały do Lwowa i zoo w Równem. Stamtąd były dystrybuowane do innych ogrodów. Niestety, sytuacja humanitarna pogarsza się z dnia na dzień, a tragedia wojny dotyka także zwierzęta. Dlatego po raz kolejny Orientarium Zoo Łódź organizuje specjalną zbiórkę - poinformował wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

Pracownicy łódzkiego zoo są w stałym kontakcie ze swoimi kolegami z Ukrainy, dzięki czemu dokładnie poznali ich konkretne potrzeby. W godz. 9-17, do budynku Orientarium przy ul. Konstantynowskiej 8/10 można przynosić używane i nowe koce, orzechy w oryginalnych opakowaniach (nie są przyjmowane orzechy włoskie i żołędzie z własnych zbiorów), suszone owoce niesłodzone w oryginalnych opakowaniach, karmę suchą oraz mokrą dla psów i kotów, karmę dla papug i gryzoni, środki czystości i higieny osobistej, konserwy, słoiki, czekoladę i suchą żywość dla pielęgniarzy zwierząt, apteczki lub wkłady do apteczek (plastry, gaziki itd.) powerbanki i telefony komórkowe.



W Ukrainie zginęły już setki zwierząt. Giną także ich opiekunowie. Jedyne, co możemy w tej chwili zrobić, to przygotowywać kolejne transporty i mieć nadzieję, że kiedyś uda się odbudować zniszczone ogrody - zaznaczył wiceprezes zarządu Orientarium ZOO Łódź Krzysztof Babij.



W holu centrum konferencyjnego Orientarium można też zobaczyć poruszającą wystawę. Ekspozycja zatytułowana "Why" przedstawia 40 obrazów zwierząt, które są ofiarami wojny w Ukrainie. Kody QR umieszczone na kolorowych ramach obrazów przekierowują na stronę z poruszającymi historiami bohaterów wystawy - niektóre z nich są bardzo drastyczne. Autorem prac jest ukraiński artysta Igor Pavlyuk - brat dyrektora zoo w Równym.



Igor jest znanym grafikiem oraz artystą. Z wybuchem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, pod wpływem cierpienia, które dzieje się w jego kraju, rozpoczął projekt charytatywny "Dlaczego? Opowieści o zwierzętach z czasów wojny". Ukończył projekt w trakcie czterech miesięcy. Uznał, że doświadczenie jest bardzo satysfakcjonujące, ale też wymagające i że to dobry sposób na przekazanie historii wojny i jej niewinnych ofiar - wyjaśniła kierowniczka działu hodowlanego w łódzkim zoo Uljana Kałążny, która koordynuje pomoc dla ukraińskich ogrodów zoologicznych.



Wystawa będzie dostępna w Łodzi do końca listopada. Następnie będzie pokazywana w innych krajach, m.in. wyruszy do Czech, Słowacji, Niemiec oraz Austrii.