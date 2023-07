Skoro są urodziny, to musi być też tort. Na swoje 600-lecie Łódź będzie miała gigantyczny tort truskawkowy! Jego wymiary to 180 x 70 centymetrów. Urodzinowe ciasto serwowane będzie w sobotę (29 lipca) w OFF Piotrkowska Center o g. 15.00.

W tym miejscu w sobotę pojawi się wspaniały, gigantyczny, truskawkowy tort urodzinowy Łodzi / Agnieszka Wyderka / RMF FM Ten wspaniały wypiek zostanie podzielony na 600 porcji. Słodki urodzinowy prezent zaprojektowany został w barwach urodzin, będzie miał truskawkowy smak i ważyć będzie aż 60 kilogramów! Wielkie cudo sztuki cukierniczej będzie miało kształt prostokąta o wymiarach 180 x 70 centymetrów. To będzie bez wątpienia największa porcja słodyczy w mieście. Z urodzinowym wyzwaniem cukierniczym mogła poradzić sobie jedynie firma specjalizująca się w realizacji bardzo dużych imprez - opowiada Maciej Majzner, Community Manager OFF Piotrkowska Center. Nie lada przedsięwzięciem jest też transport tortu, do którego znaleźć trzeba było specjalny samochód chłodnię. Do czynienia honorów domu zaproszono gospodarzy OFF Piotrkowska, czyli najemców, a pierwsze cięcie należeć będzie do pomysłodawcy OFFa - Michała Stysia. Degustacja w sobotę (29 lipca) o 15.00 na OFF-ie od strony ulicy Piotrkowskiej. W tej samej przestrzeni w sobotę i niedzielę (29 i 30 lipca) będzie strefa Vintage. Za sprawą recitali i mody będzie można przenieść się do Łodzi lat 70. Wykonawcy przypomną muzyczny pejzaż miasta sprzed ponad 50 lat i modę, będącą mieszanką kultury hippie, disco i punk, w której królowały kolory, wzory i odważne zestawienia. Na ekranie wyświetlane będą archiwalne etiudy filmowe, pokazujące Łódź z tego okresu. Będą: kroniki filmowe, filmy dokumentalne oraz zdjęcia z prywatnych archiwów łodzian. Dla najmłodszych przygotowano poranne seanse serialu rysunkowego "Baśnie i waśnie". Wszystkie wydarzenia na OFFie w godzinach 11.00-18.00. Zobacz również: Katastrofa budowla w chlewni. 150 świń przygniecionych

Przyszedł na komendę przeprosić. Miał w ręku nietypowy kwiat

​Modne urodziny. Kiermasz najlepszych łódzkich projektantów

​Kochankowie z ulicy Kamiennej wracają na swoje miejsce