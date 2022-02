Punkt zbiórki darów dla Ukraińców został utworzony w łódzkim Urzędzie Miasta. Pomoc prowadzona jest pod hasłem: „Dary dla Lwowa”. Lwów jest miastem partnerskim Łodzi.

Ukraińcy mieszkający w Łodzi, ale także Polacy, przynoszą pomoc rzeczową do łódzkiego Urzędu Miasta / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Co chwila przychodzi ktoś z dużymi torbami, wypakowanymi najróżniejszymi rzeczami. Do łódzkiego magistratu wchodzą osoby z naręczami nowych, ciepłych płaszczy i ubrań. Dziesiątki butelek wody wypełniają powoli salę, wyznaczoną na miejsce zbiórki darów dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy.

Władze Łodzi wystosowały apel o wspieranie Ukraińców, zaatakowanych przez Rosję. Wszystkie osoby, które mają możliwość udzielenia jakiegokolwiek wsparcia proszone są o kontakt mailowy pod adresem: ukraina@uml.lodz.pl lub telefoniczny pod numerem: (42) 638 49 99.

Pomoc rzeczowa

Dary dla Lwowa przyjmuje Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, budynek B, kancelaria główna, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

W innych godzinach dary można zostawiać na dyżurce Straży Miejskiej w Urzędzie Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104, wejście od strony pl. Komuny Paryskiej.

W sobotę i niedzielę dary można przynosić w godz. 9:00 - 15:00 do Urzędu Miasta Łodzi, lub zostawiać w dyżurce Straży Miejskiej.

Pokój przeznaczony na zbiórkę darów stopniowo wypełnia się / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Co jest potrzebne?

Koce termiczne

Śpiwory

Poduszki do spania (zapakowane, zafoliowane)

Materace (nowe lub niezniszczone)

Ubrania (nowe lub niezniszczone, czyste ubrania) w tym:

- kurtki przeciwdeszczowe

- bielizna damska

- bielizna męska

- bielizna dziecięca

Kosmetyki do mycia, mydła, żele, płyny do kąpieli itp., w tym:

- pasta do zębów

- szczoteczki do zębów

- szczotki do włosów

- wkładki higieniczne

- pieluchy dla dzieci

- pieluchy dla dorosłych

Ręczniki papierowe

Ręczniki z mikrofibry

Zestawy kuchenne wielokrotnego użytku: głębokie naczynia, łyżki, widelce, noże, kubki (materiał - silikon lub plastik dopuszczony do kontaktu z żywnością)

Środki antyseptyczne/spirytus

Maseczki wielokrotnego użytku

Maski jednorazowe

Woda

Żywność:

- żywność do szybkiego gotowania

- batony energetyczne

- suszone owoce

- orzechy

- konserwy

- makaron

- płatki do szybkiego gotowania

Zapałki

Baterie

Zapalniczki

Świece

Pomoc w Łódzkim Centrum Wielokulturowym

Osoby potrzebujące pomocy prawnej, psychologicznej lub jakiejkolwiek innej, związanej z pobytem w Polsce, mogą kontaktować się z Łódzkim Centrum Wielokulturowym pod adresem mailowym: cw@cw.lodz.pl. Centrum zostało niedawno utworzone, aby ułatwiać gościom zza wschodniej granicy aklimatyzację w Łodzi, załatwienie spraw urzędowych czy znalezienie szkoły dla dzieci.