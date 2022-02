Zakończyło się drążenie pierwszego z czterech jednotorowych tuneli kolejowych na podziemnej trasie Łódź Fabryczna - Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Tunel ma długość 940 m.

Budowa tuneli między dworcami kolejowymi w Łodzi / Grzegorz Michałowski / PAP

Od maja 2021 r. w Łodzi trwa budowa podziemnego połączenia dworca Łódź Fabryczna z dworcami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. W ramach projektu powstaną trzy nowe przystanki: Łódź Polesie, Łódź Śródmieście i Łódź Koziny, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i mają pełnić rolę metra dla łódzkiej aglomeracji.



Pierwszy z czterech jednotorowych tuneli wydrążyła maszyna Faustyna pracująca w technologii TBM (ang. Tunel Boring Machine), która polega na jednoczesnym drążeniu tunelu oraz jego budowie.



Tunel powstał pod al. Włókniarzy, od ul. Długosza do ul. Stolarskiej. Ma długość 940 m i średnicę 8,5 m. To odcinek, który łączy dwutorowy tunel główny w kierunku Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Trasa połączy m.in. przystanek Łódź Koziny ze stacją Łódź Kaliska.



Zakończenie inwestycji planowane jest w 2023 roku. Pierwsze pociągi mają pojechać tunelem średnicowym w 2024 roku.

/ Grzegorz Michałowski / PAP

Budowa tunelu średnicowego o łącznej długości 7,5 km to kontynuacja prac rozpoczętych budową dworca Łódź Fabryczna. Tunel otworzy dworzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne.

W tunelu powstaną trzy przystanki, które zapewnią dogodny dojazd do centrum miasta, co ułatwi mieszkańcom aglomeracji i województwa codzienny dojazd do pracy i szkoły.