​Rekordowy weekend otwarcia odnotował największy w Europie kompleks prezentujący faunę i florę Azji południowo-wschodniej - Orientarium w Ogrodzie Zoologicznym w Łodzi. W piątek, sobotę i niedzielę odwiedziło go 30 tys. osób.

Słoń indyjski podczas kąpieli w łódzkim Orientarium / Grzegorz Michałowski / PAP

Jeszcze w piątek rzeczniczka łódzkiego zoo Paulina Klimas-Stasiak szacowała, że w pierwszych dniach funkcjonowania Orientarium odwiedzi co najmniej 5 tys. osób dziennie. Ostatecznie było ich dwa razy więcej.

Spodziewaliśmy się dużego zainteresowania, jednak liczba zwiedzających przekroczyła nasze oczekiwania. W niedzielę, o godzinie 14:00, wstrzymaliśmy sprzedaż biletów online, w kasach i w biletomatach. Chcemy podkreślić, że wszystkie bilety są ważne 6 miesięcy od daty zakupu. Klientom, którzy nie dostali się do obiektu i nie mogą przyjechać w innym terminie, oddamy pieniądze - zaznaczył prezes Ogrodu Zoologicznego w Łodzi Arkadiusz Jaksa.

Orientarium odwiedzali ludzie z całej Polski, m.in. z Poznania, Warszawy, Wrocławia, Gdańska czy Katowic. Dużą część zwiedzających stanowiły osoby z regionu łódzkiego. Bilet umożliwiający zwiedzanie całego zoo wraz z Orientarium kosztuje 70 zł, ale osoby z aktywną Kartą Łodzianina zapłacą 40 zł. Bilet rodzinny, który może wykorzystać dwoje dorosłych z dwojgiem lub trojgiem dzieci, można kupić za 220 zł.

Zdaniem rzeczniczki zoo, na zwiedzanie najlepiej poświęcić cały dzień, zwłaszcza że na mapce, którą otrzymamy przy wejściu, podane są godziny pokazowego karmienia mieszkańców zoo, a na terenie kompleksu obok wybiegów dla zwierząt - zarówno tych otwartych, jak i pod dachem - znajdują się place zabaw, minizoo, park linowy czy restauracje z potrawami z różnych zakątków świata. Goście Orientarium mogą obserwować jego mieszkańców z trzech perspektyw: podwodnej, lądowej oraz z góry. Wybiegi i woliery zajmują powierzchnię prawie 10 boisk piłkarskich.

Przygotowano dodatkowe atrakcje

W weekend otwarcia zwiedzający mogli liczyć na dodatkowe atrakcje - animacje dla dzieci czy spotkania z edukatorami i opiekunami zwierząt. Jednak prawdziwym hitem okazało się karmienie połączone z kąpielą słonia indyjskiego. To widowisko przyciągnęło tłumy ludzi, którzy z zachwytem obserwowali Aleksandra i Taru pod powierzchnią wody. Specjalna konstrukcja wybiegu pozwala bowiem oglądać nurkujące zwierzęta.

Takiego miejsca na mapie Polski brakowało. To obiekt z prawdziwego zdarzenia. Byliśmy we Wrocławiu i Warszawie, ale to, co zobaczyliśmy tutaj nas oczarowało - napisała jedna ze zwiedzających w ankiecie, którą wypełniali goście zoo.

Łódzki Ogród Zoologiczny czynny jest codziennie, od godziny 9:00 do 18:00. Od poniedziałku, 2 maja, możliwy będzie zakup biletów wyłącznie w kasach i biletomatach. Sprzedaż online została chwilowo wstrzymana.