Szpital im. Biegańskiego w Łodzi ma nowy oddział kardiologiczny. Jego utworzenie kosztowało ponad 24 mln zł.

Jedna z sal nowego oddziału kardiologicznego / Marian Zubrzycki / PAP

Pieniądze na utworzenie nowoczesnego oddziału kardiologicznego pochodzą z kilku źródeł - poinformowano w szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi. Ponad 12 mln zł pochodzi z funduszy europejskich, ponad 9 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, a 2,5 mln zł z budżetu szpitala.

Wszelkie inwestycje, które mają pomagać pacjentom ze schorzeniami kardiologicznymi są bardzo potrzebne. Dzięki tej inwestycji w nowy oddział powiększyliśmy powierzchnię szpitala - mówił o remoncie i rozbudowie oddziału dyrektor szpitala im. Biegańskiego w Łodzi Krzysztof Zarychta.

W otwarciu nowego oddziału uczestniczył minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Obok nowotworów, choroby kardiologiczne to zmora XXI wieku. W regionie łódzkim tych problemów kardiologicznych jest więcej niż średnio w Polsce - mówił.

Wicemarszałek województwa łódzkiego Piotr Adamczyk zaznaczył, że tzw. montaż finansowy inwestycji, która ruszyła pod koniec pandemii i na początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie był łatwy. Udało się między innymi z powodu zaangażowania pieniędzy z funduszy europejskich. Sale wieloosobowe stały się jednoosobowymi albo dwuosobowymi, co pozwoliło na zwiększenie komfortu leczenia pacjentów - podsumował Adamczyk.

Inwestycję rozpoczęto w 2021 r. Powierzchnię oddziału powiększono z prawie 2 tys. metrów kwadratowych do 2,4 tys. metrów kwadratowych. Na oddziale jest 50 łóżek o profilu kardiologicznym, z czego 12 stanowisk to miejsca do realizacji świadczeń z zakresu kardiologii interwencyjnej.

Jak poinformowała dyrekcja szpitala zakupiono nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny, m.in. kardiomonitory z centralami monitorującymi podstawowe funkcje życiowe pacjenta, respiratory, kolumny medyczne, aparaty EKG, ultrasonografy, meble medyczne oraz wyposażenie pomocnicze do pracy personelu medycznego.