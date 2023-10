Jak widzi świat artysta? Powstała gra komputerowa inspirowana malarstwem Claude'a Moneta.

To jest gra wideo zainspirowana niezwykłą kolorystyką obrazów Claude’a Moneta i losami malarza, który pod koniec życia cierpiał na zaćmę. W "The Master’s Pupil" gracz trafia... do wnętrza oka impresjonisty. I zadanie polega na tym, żeby pomóc artyście ukończyć najwybitniejsze dzieła. Aby to zrobić, trzeba rozwiązać zagadki związane z kolorami, przestrzenią i fizyką. W grze jest 12 poziomów.

Grę wymyślił i wykonał australijski projektant i programista Pat Naoum i tym, co go najbardziej zafascynowało w twórczości Moneta, było mistrzowskie operowanie kolorami. Ale też choroba artysty, która dramatycznie wpłynęła na jego twórczość.

Monet, gdy miał ponad 60 lat, zachorował na zaćmę, która coraz bardziej utrudniała mu tworzenie. Jak pisał w liście, kolory nie miały już dla niego tej samej intensywności, a płótna stawały się coraz ciemniejsze. Nie chcąc poddać się operacji, słynny impresjonista przez długi czas radził sobie, znakując tubki z farbami i zachowując pedantyczny porządek na palecie.

Gra jest grą wideo, stworzoną przy wykorzystaniu technik malarskich. Wszystkie elementy zostały najpierw namalowane ręcznie, a potem zeskanowane i przetworzone na potrzeby gry. Zajęło to ponad 2 tysiące godzin.

