Łódzka Kolej Aglomeracyjna (ŁKA) uruchomi w grudniu kolejne połączenie autobusowe na linii Ozorków - Parzęczew w woj. łódzkim. Dzięki niemu mieszkańcy tych miejscowości będą mogli dojechać m.in. do stacji kolejowej. Do końca roku przejazdy autobusami będą bezpłatne.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

To druga linia Kolejowej Komunikacji Autobusowej ŁKA w Łódzkiem, którą uruchomiono dzięki zakupowi przez samorząd woj. łódzkiego 20 niskopodłogowych, hybrydowych autobusów. Zasiliły one tabor przewoźnika i od 12 listopada kursują na trasie Zelów - Łask.



Uruchomienie autobusowych połączeń na tzw. ostatniej mili, czyli dowożących pasażerów z dworców kolejowych do domów to - jak wskazał marszałek woj. łódzkiego Grzegorz Schreiber - kolejny sposób na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym w Łódzkiem.



Autobusami będziemy dowozili mieszkańców mniejszych miejscowości, w których nie ma torów kolejowych, na dworce PKP, aby bezpiecznie i szybko mogli dotrzeć m.in. do Łodzi - tłumaczył.



Druga linia ŁKA na odcinku Ozorków - Ozorków Nowe Miasto - Parzęczew zostanie uruchomiona 11 grudnia. Na trasie przejazdu autobusów będzie 16 przystanków, z których większość znajduje się na terenie Ozorkowa.



Uruchamiamy na początek 10 par autobusów, które będą komunikowane na przystanku kolejowym Ozorków Nowe Miasto i w godzinach porannych, zarówno z Ozorkowa, jak i z kierunku Parzęczewa. Autobusy będą przyjeżdżały na chwilę przed odjazdem pociągu do Łodzi, żeby można było wygodnie się przesiąść - zaznaczył prezes ŁKA Janusz Malinowski.



Podobnie, jak w przypadku połączenia Zelów - Łask, do końca br. przejazdy autobusami będą bezpłatne. Natomiast od stycznia 2024 r. pasażerowie będą podróżowali na biletach zakupionych wg taryfy ŁKA, czyli z uwzględnieniem zniżek kolejowych.



W ramach programu "Po drodze z koleją" zostanie uruchomionych siedem linii w całym województwie. Kolejną będzie Będków - Rokiciny.