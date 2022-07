Pizza, tarty, lody o smaku ricotty z pesto pistacjowym i owocami albo czekoladowe sushi Rolls - czy to dobry pomysł na śniadanie? Będzie można to sprawdzić osobiście już w niedzielę na ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Festiwal Śniadań rozpocznie się od godz. 9, a specjalne menu przygotowały 22 restauracje i kawiarnie.

Na takie śniadanie zaprasza restauracja Drukarnia / Jemy w Łodzi / Materiały prasowe

Niedziela to będzie wyjątkowy dzień dla łasuchów. Już od rana będą mogli rozkoszować się śniadaniami, których normalnie nie ma w kartach łódzkich restauracji. Festiwal Śniadań na "Pietrynie" uświetni 599. urodziny Łodzi. W końcu regeneracyjne posiłki przydadzą się po dwóch dniach hucznej zabawy.

Chcemy zachęcić łodzian, by urodzinową niedzielę spędzili razem z rodziną lub przyjaciółmi. Wspólne śniadanie w mieście jest to tego świetną okazją - mówi Izabella Borowska z portalu Jemy w Łodzi. Śniadania będą dostępne tylko w niedzielę, a każde z nich będzie kosztowało 25 zł. Co ważne, oferowanych w niedzielę dań, nie zjemy na co dzień, wszystkie zostały przygotowane specjalnie na festiwal - dodaje Borowska.

W festiwalowej odsłonie pojawią się niepowtarzalne śniadania dla tych, którzy kochają eksperymentować z nowymi smakami. Wśród propozycji można chociażby wymienić: śniadaniowe pizze, tarty i muffinki, burgera w pankejkach, libański fatteh (danie z ciecierzycą, jogurtowym sosem i podsmażanym arabskim chlebkiem) czy hiszpańską tortillę z bobem.

Niepowtarzalne i odkrywcze danie w ramach Festiwalu Śniadań zaproponowane przez restaurację Boho / Jemy w Łodzi / Materiały prasowe

Będą też nowoczesne wariacje klasycznych śniadań, jak: jajecznica z kurkami i boczkiem na gofrze, baranie kiełbaski z jajkiem poche, szakszuka czy kaszanka i serdelek na gorąco. Nie mogło oczywiście zabraknąć opcji na słodko, jak na przykład cynamonowej chałki z jagodową ricottą, naleśnikowego sushi roll czy francuskiego ciasta z dżemem i lodami.

Listę festiwalowych propozycji będzie można prześledzić na stronie www.jemywlodzi.pl. Bez wątpienia każdy znajdzie coś dla siebie.

Każdy lokal samodzielnie ustala godziny, w których dostępne będzie festiwalowe śniadanie. Większość zdecydowała się na godzinę 9, ale są miejsca, które ze śniadaniami wystartują o 10.00 czy 11.00 - w końcu niedziela jest dniem, kiedy wszyscy chcemy się wyspać - dodaje Agata Zarębska z Jemy w Łodzi. Ważna wiadomość: aż sześć miejsc będzie serwowało festiwalowe dania przez cały dzień.

Na stronie Jemy w Łodzi znajdziecie też mapę Festiwalu Śniadań, która pozwoli Wam doskonale zaplanować trasę, aby spróbować kilku wybranych potraw.