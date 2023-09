Mieszkańcy części gminy Lutomiersk w Łódzkiem nie mogą spożywać wody z wodociągu. Powodem jest obecność bakterii z grupy coli - poinformował lokalny sanepid.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach (woj. łódzkie) wydał w piątek komunikat dotyczący stwierdzenia obecności bakterii z grupy coli w wodociągach na terenie gminy Lutomiersk.

"Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi" - informuje pabianicki sanepid. Jak dodaje, woda może być używana "jedynie do celów sanitarnych, tj. do spłukiwania toalet, mycia podłóg".

Dotyczy to 13 miejscowości: Antoniew, Bechcice Parcela, Bechcice Wieś, Dziektarzew, Florentynów, Kolonia Mikołajewice, Legendzin, Mikołajewice, Prusinowice, Prusinowiczki, Wrząca, Wygoda Mikołajewska i Zalew.

Jak podaje sanepid, "zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu". Próbki wody zostały pobrane 25 września.