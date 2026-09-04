Kolejna tragedia na autostradzie A1. Nie żyje jedna osoba

RMF24

Kolejna tragedia na autostradzie A1, tym razem na jej łódzkim odcinku. Na wysokości miejscowości Stobiecko Szlecheckie doszło do zderzenia ciężarówki z busem, w wyniku czego zginęła jedna osoba.

Do wypadku na autostradzie A1 w rejonie miejscowości Stobiecko Szlacheckie (pow. radomszczański, woj. łódzkie), między węzłami Kamieńsk i Radomsko, doszło o godzinie 1:00 w piątek.

Na jezdni w stronę Katowic samochód ciężarowy zderzył się z busem.

Niestety, w wypadku zginęła jedna osoba - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Przez kilka godzin zablokowane były dwa pasy ruchu w kierunku Katowic; pojazdy mogły jechać tylko lewym pasem. Utrudnienia w miejscu wypadku zakończyły się tuż po godzinie 7:00.

Przypomnijmy, że to kolejna w ostatnich dniach tragedia na autostradzie A1. We wtorek, w rejonie zjazdu na Mykanów w województwie śląskim, kierowca ciężarówki najechał na samochody oraz pracowników wykonujących prace drogowe. W wypadku zginęły cztery osoby, a kolejne cztery, w ciężkim stanie, zostały przetransportowane do okolicznych szpitali.