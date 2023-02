Nurkowanie z rekinami i wieloryby na wyciągnięcie ręki - to nowe połączenie zabawy i nauki w łódzkim Orientarium. Takie nadzwyczajne doznania są możliwe dzięki technologii VR. Aby zanurzyć się w głębinach oceanu, wystarczy zasiąść w specjalnej, ruchomej kapsule i założyć gogle wirtualnej rzeczywistości.

Kapsuły wirtualnej rzeczywistości w łódzkim Orientarium - są pierwsze wśród polskich ogrodów zoologicznych / Agnieszka Wyderka / RMF FM

Lądowanie w samym środku dzikiej dżungli? A może nurkowanie w oceanie? W Orientarium ZOO Łódź, dzięki technologii VR, można tego doświadczyć.

Technologia VR jest już dostępna w niektórych ogrodach zoologicznych na świecie, m.in. w Paryżu, Londynie, Sydney, Las Vegas i na Florydzie. Teraz jest bliżej, bo w Łodzi.

Łódzki ogród zoologiczny jako pierwszy w Polsce dysponuje tą nowoczesną technologią. Twórcą filmów, które można oglądać w łódzkim ZOO jest trzykrotny laureat nagrody Emmy - Ken Musen.

Dzięki nowoczesnym technologiom mamy szansę otworzyć się na młode pokolenia zwiedzających, pokazać im świat zwierząt w nowoczesny i ciekawy sposób - podkreśla Arkadiusz Jaksa prezes Orientarium ZOO Łódź.

Rekiny w VR Agnieszka Wyderka / RMF FM

Urządzenie, które sprawia, że odwiedzający mogą jeszcze mocniej zagłębić się w świat zwierząt, jest w strefie oceanicznej Orientarium. Wystarczy usiąść w specjalnym fotelu i założyć gogle, które przenoszą w wirtualną rzeczywistość.

Poznaj trzy niezwykłe światy

Na stanowiskach VR do zobaczenia są trzy filmy i animacja. Można zanurzyć się w głębię oceanu i ponurkować z rekinami, popływać z humbakami albo poznać naturalne środowisko goryli.

Filmy, które są do zobaczenia w Orientarium ZOO Łódź, zostały nakręcone specjalną kamerą - 360 stopni. To kamera, która rejestruje pełne pole widzenia, co daje niesamowity efekt - zapewnia Leszek Grzyl z amerykańsko-brytyjskiej firmy Immotion.

Realizacja jednego filmu - od momentu pierwszych zdjęć do ostatniego momentu postprodukcji - trwa prawie rok.

Bilety na filmy w technologii VR są dostępne od 25 złotych. Orientarium ZOO Łódź czynne jest codziennie. Strefę wewnętrzną można zwiedzać od 9:00 do 17:00, zewnętrzną od 9:00 do 15:30. Kasy czynne są do 16:00.