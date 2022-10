Samorząd województwa łódzkiego zlecił badania, które mają pomóc w rozwoju istniejącej od 107 lat Kolei Wąskotorowej Rogów-Rawa-Biała. Zabytkowa linia wykorzystywana jest tylko turystycznie. Mieszkańcy gmin, przez które przebiega jej trasa, zdecydują teraz, czy zostanie włączona do regularnych przewozów.

30.09.2019. Wnętrze zabytkowego wagonu pocztowego przekazanego przez Pocztę Polską dla muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała, / Grzegorz Michałowski / PAP

Badania mają określić potrzeby i oczekiwania mieszkańców położonych przy trasie kolei gmin: Rogów, Jeżów, Głuchów, Rawa Mazowiecka, Regnów, miasta Rawa Mazowiecka oraz miasta i gminy Biała Rawska. Pozwolą one przygotować opracowanie eksperckie dotyczące dalszego funkcjonowania wąskotorówki w kilku wariantach. Możliwe jest m.in. wykorzystanie kolei tylko do przewozów turystycznych, ale również przywrócenie codziennych połączeń z wyższymi prędkościami i atrakcyjnymi czasami przejazdu, zarówno w ramach samej linii wąskotorowej, jak i w skomunikowaniu z normalnotorowymi pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. To ostatnie rozwiązanie zapewniłoby mieszkańcom gmin połączenie ze stolicą regionu.



Jako samorząd, od lat, konsekwentnie, budujemy siatkę połączeń w ramach transportu zbiorowego w całym Łódzkiem. Chcemy, aby na mapie naszego województwa nie było miejscowości wykluczonych komunikacyjnie - podkreślił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. Będziemy sprawdzać, w jakim stopniu możemy w tym celu wykorzystać Kolej Rogowską, która dodatkowo jest jedną z atrakcji turystycznych naszego regionu - mówił.

Linia istnieje od ponad wieku

30.09.2019. Zabytkowy wagon pocztowy przekazany przez Pocztę Polską dla muzealnej Kolei Wąskotorowej Rogów - Rawa - Biała / Grzegorz Michałkowski / PAP

Licząca blisko 50 km linia kolejowa łącząca Rogów z Rawą Mazowiecką i Białą Rawską istnieje od 107 lat. Do 2001 roku linia funkcjonowała w systemie pasażerskiego transportu publicznego.

Od 20 lat wąskotorówka służy już tylko turystom. Jej operatorem jest organizacja pozarządowa - Fundacja Polskich Kolei Wąskotorowych (FPKW). Przejazdy odbywają się wyłącznie z użyciem zabytkowego taboru.

Postępująca degradacja Kolei Rogowskiej sprawia, że jej dalsze funkcjonowanie jest dziś zagrożone. Prowadzona obecnie wielostronna współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi oraz FPKW pozwala mieć nadzieję, że uda zapewnić szersze wykorzystanie tego wyjątkowego środka transportu - zaznaczyła dyr. wydziału infrastruktury ze Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej Katarzyna Zagajewska.