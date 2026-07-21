Chorzy onkologicznie odsyłani ze szpitala? Ustalenia po kontroli resortu zdrowia

Jak ustalono podczas kontroli, pacjentka została odesłana przez błędną decyzję pracownika, który miał chorą zarejestrować. Informacje o odesłaniu dwojga pacjentów, dokładnie tydzień temu, potwierdza łódzki oddział NFZ.
We wtorek zgłosili się do nich chorzy odesłani przez Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, którzy poprosili o wskazanie miejsca, w którym mogą się leczyć. Obu pacjentom wskazaliśmy miejsce, w którym mogą rozpocząć kwalifikację do programów lekowych. Jeden pacjent trafił do szpitala im. Kopernika, a druga pacjentka do szpitala Bonifratrów w Łodzi - mówi nam Anna Leder z łódzkiego oddziału NFZ.
Do dziś do NFZ nie zgłosili się kolejni pacjenci. Fundusz zapewnia, że jeśli się zgłoszą, otrzymają pomoc i informację, w jakim szpitalu na pewno zostaną przyjęci.
„Takich sytuacji nie powinno być w relacji pomiędzy szpitalem a chorym”
O tę sytuację Piotr Salak pytał dziś w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Jolantę Sobierańską-Grendę. Myślę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona pomiędzy szpitalem a oddziałem. (...) Chciałabym, żebyśmy wszyscy odpowiedzialnie podchodzili przede wszystkim do pacjenta. Takich sytuacji nie powinno być w relacji pomiędzy szpitalem a chorym - powiedziała minister. Również ona przekazała, że dwoje pacjentów, których dotyczyła sytuacja, otrzymało propozycję leczenia w innych placówkach na terenie województwa łódzkiego. Z tego, co wiem, to z chorymi kontaktowali się również koordynatorzy, którzy odpowiadają za pacjenta onkologicznego - dodała.
Poniedziałkowe oświadczenie szpitala
Całą sprawę opisała „Rzeczpospolita”. Z ustaleń gazety wynikało, że Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do programów lekowych m.in. w onkologii.
Wczoraj szpital wydał oświadczenie w tej sprawie. „W związku z informacjami pojawiającymi się w przestrzeni publicznej, dotyczącymi realizacji programów lekowych, Szpital informuje, że nieprawdziwe są doniesienia o wstrzymaniu kwalifikacji lub przyjęć pacjentów do programów lekowych, w tym programów onkologicznych” – czytamy w tym piśmie.
„Szpital nieprzerwanie realizuje świadczenia w ramach programów lekowych, kwalifikując i przyjmując pacjentów zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zachowaniem kolejności wynikającej z list oczekujących oraz w ramach limitów świadczeń finansowanych przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia” – zapewniła placówka.
„Priorytetem Szpitala pozostaje zapewnienie pacjentom ciągłości leczenia oraz dostępu do świadczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami finansowania określonymi przez płatnika publicznego” – dodano w piśmie.
Czekamy na nowe stanowisko szpitala
Dziś dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert wysłała do szpitala swoje pytania w sprawie najnowszych ustaleń po wstępnej kontroli resortu zdrowia. Do tej pory nie dostała odpowiedzi.