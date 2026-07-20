Pomyłka w szpitalu. Miała mieć operację kostki, a wyszła bez zębów

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W jednej z klinik na północy Francji doszło do szokującej pomyłki: zamiast planowego zabiegu kostki, 17-letnia pacjentka opuściła salę operacyjną bez zębów mądrości. Rodzina nie kryje oburzenia i domaga się wyjaśnień od placówki, która - jak podkreślają bliscy - naraziła zdrowie pacjentki na niepotrzebne ryzyko.

W jednej z klinik na północy Francji doszło do szokującej pomyłki: zamiast planowego zabiegu kostki, 17-letnia pacjentka opuściła salę operacyjną bez zębów mądrości (zdjęcie ilustracyjne); fot. ARMMY PICCA

W jednej z klinik na północy Francji doszło do szokującej pomyłki: zamiast planowego zabiegu kostki, 17-letnia pacjentka opuściła salę operacyjną bez zębów mądrości (zdjęcie ilustracyjne); fot. ARMMY PICCA / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w piątek 10 lipca w miejscowości Saint-Martin-Boulogne w departamencie Pas-de-Calais na północy Francji. Do tamtejszej kliniki, na długo wyczekiwaną operację kostki, zgłosiła się 17-letnia dziewczyna. Zabieg miał ułatwić jej codzienne funkcjonowanie, bo od dawna zmagała się z bólem stawu.

Początkowo wizyta przebiegała rutynowo - szybka rejestracja, przejście do poczekalni i oczekiwanie na lekarza. Wtedy pojawił się chirurg, który - jak relacjonuje mama dziewczyny - „zaczął coś mamrotać”. Żeby mieć pewność, że dobrze zrozumiałam, pytam: „To na pewno chodzi o moją córkę?” - mówi, cytowana przez dziennik „La Voix du Nord”.

Chirurg potwierdził i zabrał jej córkę na salę operacyjną. Kiedy czekałam, ten sam chirurg podszedł do mnie i powiedział: „Przepraszam, popełniliśmy błąd medyczny. Bardzo przepraszamy” - relacjonuje.

Jak się okazało, zamiast operować kostkę, lekarz, który - jak się później okazało - był chirurgiem stomatologicznym, usunął dziewczynie wszystkie cztery zęby mądrości, czyli tzw. ósemki.

Trauma po przebudzeniu

Kiedy weszłam na salę, żeby zobaczyć moją córkę, rozpłakałam się. (...) Chirurg wrócił, żeby ponownie przeprosić. Powiedziałam mu, że nie chcę go więcej widzieć - mówi mama 17-latki. Kobieta opowiedziała też, co czuła jej córka po wybudzeniu z narkozy.

Obudziła się i próbowała poruszyć stopą - co dziwne, udało jej się. Potem poczuła, że ma w ustach watę. Była w szoku. Od tego incydentu ma ataki lęku, nie śpi w nocy. Ze mną jest podobnie - trzęsę się, nie jem… Wciąż zastanawiamy się, jak to mogło się wydarzyć… Mam wrażenie, że to nie dzieje się naprawdę, że to możliwe tylko w filmach - dodaje.

Kobieta nie kryje oburzenia. Skutki mogły być znacznie poważniejsze, bo dawka znieczulenia była dobrana pod inną pacjentkę. To ogromne ryzyko. Takie błędy nie mogą się zdarzać - podkreśla.

„La Voix du Nord” podaje, że rodzina złożyła oficjalną skargę na klinikę. Przedstawiciele placówki medycznej poinformowali, że wszczęli wewnętrzne dochodzenie w sprawie incydentu. To godna ubolewania sytuacja - podkreślają.