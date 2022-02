Od wtorku 22 lutego w łódzkiej bibliotece działa "Biblioteka Emocji". Wyszukamy w niej książki za pomocą emocji, które towarzyszą nam przy czytaniu danych tytułów.

/ Biblioteka Otwarta w Łodzi /

"Biblioteka Emocji" to projekt Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w której książki nie wybiera się po tytule, autorze czy gatunku, tylko po rodzaju emocji, które w niej przeważają.

To jedyna biblioteka w Polsce, która bierze udział w projekcie Biblioteki Emocji. Oprócz tego tego typu miejsca znajdują się w Belgii, w Słowenii i na Litwie - mówi RMF 24 Monika Barriga, kierowniczka Biblioteki Otwartej w Łodzi. Chodzi o to, by skupić się na emocjach a nie na autorze. Projekt ten jest elementem biblioterapii czyi terapii książką - dodaje.

Projekt „Biblioteki Emocji” jest finansowany ze środków programu „Kreatywna Europa”. W jego ramach oprócz fizycznych regałów powstała także platforma internetowa, która oferuje innowacyjny sposób wyszukiwania książek- w oparciu o emocje, które towarzyszą lekturze. Strona pozwala także na katalogowanie książek m.in. ze względu na porę, która najlepiej sprzyja lekturze danej pozycji.

Projekt zakładał także szkolenie pracowników Biblioteki. W seminarium w Paryżu wzięli udział w szkoleniu dotyczącym procesów emocjonalno-poznawczych, promocji czytelnictwa i nowych technologii.