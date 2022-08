Ruszają bezpłatne szczepienia na grypę dla łodzian powyżej 65. roku życia. Sfinansuje je miasto ze swojego budżetu.

Szczepionki przeciw grypie / Centrum Medyczne "Śródmieście"

Kto może skorzystać z bezpłatnych szczepień? Mieszkańcy Łodzi 65+ cierpiący na przewlekłe choroby dróg oddechowych, cukrzycę czy nadciśnienie.

W tym roku na szczepienia miasto przeznaczy ok. 370 tys. zł, co pozwoli na zakup prawie 4000 dawek preparatu.

Pierwszą placówką, która uruchomiła zapisy jest miejskie Centrum Medyczne "Śródmieście". Zapisy na szczepienia ruszyły w piątek (26 sierpnia), zaś samo podanie preparatu może się odbyć już w poniedziałek 29 sierpnia - informuje Marta Nowak, prezes CM "Śródmieście".

CM "Śródmieście" zaprasza seniorów na szczepienia do trzech swoich placówek: przy ul. Piotrkowskiej 113, Próchnika 11 oraz Pomorskiej 59. Rejestrować można się osobiście, od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 18 w każdej z trzech lokalizacji lub pod numerami telefonów poradni: Piotrkowska 113 (tel. 42 633 44 71), Próchnika 11 (tel. 42 630 72 21) oraz Pomorska 59 (tel. 42 632 81 80, 632 81 81).

Dodajmy, że szczepienia będą realizowane w sumie przez 11 centrów medycznych. Będą to wszystkie miejskie centra medyczne: Bałuty, Górna, Polesie, Widzew, Śródmieście i Jonscher oraz 5 innych podmiotów leczniczych: Kamień Milowy, Medycyna Grabieniec, Łódzki Ośrodek Medycyny Pracy, SPZOZ Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, COGITO Sebastian Łaźniak.

Dziś ruszyły zapisy w Miejskim Centrum Medycznym Bałuty. Tu również można przyjść osobiście lub zadzwonić. Szczepić będzie kilka placówek: Bydgoska 17/21; tel. 42 653 90 79, Wielkopolska 55; tel. 42 651 69 22, Traktorowa 61; tel. 42 655 78 32, Snycerska 1; tel. 42 654 40 36, Sierakowskiego 65; tel. 42 653 90 63, Marynarska 39; tel. 42 657 35 63, Majzela 3; tel. 42 657 41 96, Libelta 16; tel. 42 656 77 28, Murarska 4; tel. 42 655 36 00, Motylowa 4; tel. 42 659 15 97 oraz Nastrojowa 10; tel. 42 658 15 01. Same szczepienia mają tam ruszyć od 6 września.

1 września zapisy rozpoczną się też w MCM "Polesie". Zapisy będą odbywały się w rejestracji przychodni osobiście i telefonicznie:, Kasprzaka 27, tel. 42 2084300/310, Garnizonowa 38, tel. 42 2084400/410, Wileńska 25, tel. 42 2084500/510, Olimpijska 7a, tel. 42 2084600/610, Kusocińskiego 140a, tel. 42 2084700/710, Maratońska 71, tel. 42 2084900/910.

Pozostałe centra medyczne czekają na dostawy szczepionek z hurtowni i planują zapisy w drugiej połowie września.

Przy zapisach na szczepienia nie obowiązuje rejonizacja. Można zgłosić się do poradni, która np. znajduje się najbliżej naszego miejsca zamieszkania, a realizuje program. Nie trzeba być nawet ubezpieczonym.

Przypomnijmy też, że osoby powyżej 75 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnego "zakupu" preparatu w aptece.