Kolej pasażerska wraca do Bełchatowa w Łódzkiem. Miasto odzyska połączenie kolejowe z Łodzią dzięki podpisanej właśnie umowie pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a samorządem województwa łódzkiego. Na mocy tego porozumienia linia na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów zostanie zmodernizowana i zelektryfikowana.

Przebieg przyszłej linii kolejowej / Agnieszka Wyderka / RMF24

Historyczny moment dla województwa łódzkiego. Mieszkańcy Bełchatowa, piątego co do wielkości miasta w Łódzkiem, zyskają szybkie i dogodne połączenie kolejowe ze stolicą regionu. Szacuje się, że po przebudowie linii oraz jej elektryfikacji, czas przejazdu wyniesie około 1 godziny 26 minut.

Trasa kolejowa na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów ma zostać wydłużona do Bogumiłowa. Będzie to wyglądało tak, że linia zostanie poprowadzona przez Bełchatów do Zarzecza, a pomiędzy Zarzeczem i Bogumiłowem zostaną położone nowe tory, w zupełnie nowej lokalizacji.

Mieszkańcy będą mieć dostęp do kolei dzięki odbudowie dwóch przystanków, w Woli Krzysztoporskiej i Bełchatowie. Będą też nowe przystanki o roboczych nazwach: Korczew, Kurnos, Zarzecze, Trząs oraz Bogumiłów.

Obiekty zostaną wyposażone w wiaty, ławki, jasne oświetlenie i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Odpowiednia wysokość peronów ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągu.

W ramach projektu o szacowanej wartości 662 mln zł przebudowane zostaną ok. 34 km jednotorowej linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów - Zarzecze oraz wybudowany ok. 7 km odcinek między Zarzeczem a Bogumiłowem.

Obecnie do Bełchatowa dojeżdżają jedynie pociągi towarowe. Kolej obsługuje największe w Polsce zagłębie paliwowo-energetyczne, Kopalnię Węgla Brunatnego "Bełchatów" oraz Elektrownię Bełchatów.

To druga umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego realizowana z Rządowego Programu Kolej Plus.