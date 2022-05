Ważna informacja dla kierowców: Od wtorku utrudnienia na A1, na odcinku Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód. Drogowcy będą malować pasy na jezdniach autostrady.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje reporterka RMF FM, Agnieszka Wyderka, będzie to grubowarstwowe, właściwe oznakowanie, które wymaga większej ilości czasu. Z tego powodu w środę, 4 maja, od godziny 10 autostrada A1 zostanie zwężona do jednego pasa, a prędkość ograniczona do 80 km/h.

W kolejnych dniach roboty będą zaczynały się już od około 7:30, a po ich zakończeniu, codziennie ruch znów będzie odbywał się całą szerokością jezdni.

Prace obejmą odcinek około 2 kilometrów.