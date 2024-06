10 km - tyle ma zator między węzłami Skierniewice i Wiskitki na autostradzie A2. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów osobowych i ciężarówki. Jak informuje GDDKiA, autostrada zostanie ponownie otwarta około południa.

Zdjęcie ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

Trzy samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na autostradzie A2 w Łódzkiem. Do kolizji doszło dziś (19 czerwca), około godz. 9.00 w rejonie wsi Wólka Łasiecka.



Jak poinformował rzecznik PSP w Łodzi Jędrzej Pawlak, nikt nie odniósł obrażeń, ale ze względu na akcje ratunkowa, autostrada była całkowicie zablokowana.

Na miejscu pracują służy ratownicze w tym 5 zastępów straży pożarnej (3 PSP i 2 zastępy OSP z najbliższej okolicy). Według informacji GDDKiA w Łodzi, jeden pas autostrady (pas szybki) jest już otwarty, ale korek, który powstał na tym ruchliwym odcinku autostrady osiągnął długość ok. 10 km.

Zakorkowany odcinek autostrady A2 od strony Poznania i Łodzi w kierunku Warszawy można objechać zjeżdżając z niej na węzłach Łowicz lub Skierniewice, by kontynuować podróż przez Łowicz do DK92. Od Katowic (A1) sugerowana trasa na Warszawę to droga ekspresowa S8 od Piotrkowa przez Tomaszów i Rawę Mazowiecką.

Według GDDKiA otwarcie odcinka A2 między węzłami Skierniewice i Wiskitki nastąpi około południa.