​Zgierscy policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Głownie na ulicy Sosnowej (Łódzkie). Doszło tam do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód osobowy.

Jak poinformował aspirant sztabowy Radosław Gwis, do wypadku doszło 21 października 2022 roku o godzinie 19.42 w Głownie na ulicy Sosnowej, która jest odcinkiem drogi krajowej nr 14.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 63-letni mężczyzna kierujący samochodem osobowym na prostym i nieoświetlonym odcinku drogi, w trakcie opadów deszczu, potrącił mężczyznę przechodzącego przez jezdnię w miejscu niedozwolonym. Na skutek zderzenie z autem pieszy poniósł śmierć na miejscu - przekazał Radosław Gis.

Kierujący pojazdem był trzeźwy

Na miejscu policjanci w obecności prokuratora wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków. Przez kilka godzin do czasu zakończenia czynności droga K-14 była nieprzejezdna - wyznaczono objazdy. Niestety pieszy nie miał przy sobie żadnych dokumentów, więc funkcjonariusze muszą ustalić jego tożsamość - wyjaśnił policjant.

Okoliczności tego wypadku pod nadzorem prokuratora wyjaśniają zgierscy policjanci.

Policyjny apel o ostrożność na drodze

Jesienna kapryśna pogoda, opady deszczu, zalegające na drodze liście zdecydowanie pogarszają warunki jazdy. Dlatego prędkość należy dostosować nie tylko do obowiązujących ograniczeń, lecz przede wszystkim do warunków drogowych i własnych umiejętności. Z kolei piesi po zmroku powinni zawsze mieć przy sobie elementy odblaskowe, nawet jeśli przepisy tego nie wymagają. Dzięki odblaskom pieszy jest bardziej widoczny na drodze, co może uratować mu życie.