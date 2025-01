Województwo łódzkie wspiera działania mające na celu zapobieganie suszy oraz podtopieniom, przeznaczając w tym roku 6 milionów złotych na renowację stawów i zbiorników retencyjnych. To krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa hydrologicznego regionu.

Nowy mostek w gminie Cielądz w powiecie rawskim / mat. gm. Cielądz / Materiały prasowe

W obliczu wyzwań związanych z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, takimi jak susze i powodzie, województwo łódzkie podjęło decyzję o zwiększeniu finansowania projektów mających na celu ochronę przed tymi zagrożeniami. Samorząd województwa zdecydował się przeznaczyć na ten cel 6 milionów złotych.

Zbiorniki retencyjne, które pełnią kluczową rolę w zatrzymywaniu wody, tym samym chroniąc przed suszą i zalewaniem terenów, zostaną poddane intensywnym pracom renowacyjnym.

Program wsparcia skierowany jest do gmin, które planują modernizację zbiorników małej retencji. Mogą one liczyć na dotacje sięgające do 180 tysięcy złotych, pokrywające do 80 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Dofinansowanie umożliwi realizację działań, takich jak zwiększenie pojemności zbiorników, ich czyszczenie i odmulenie, pogłębienie, a także prace mające na celu umocnienie skarp. Dodatkowo, przewidziano środki na zakup nasion i sadzonek roślinności, co przyczyni się do ochrony brzegów.

Inicjatywa ta ma nie tylko aspekt praktyczny, związany z ochroną przed skutkami zmian klimatycznych, ale również wpływa na poprawę estetyki i wartość rekreacyjną terenów wiejskich. Zbiorniki wodne stanowią ważne punkty na mapie lokalnych atrakcji, oferując przestrzeń do wypoczynku i uprawiania wędkarstwa.

Zainteresowane gminy mogą składać wnioski do 29 stycznia, a wszystkie niezbędne informacje oraz dokumenty aplikacyjne dostępne są na stronie internetowej dedykowanej renowacji zbiorników wodnych w regionie łódzkim.