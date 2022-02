Premier Mateusz Morawiecki ogłosił wyniki kolejnego naboru w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla gmin i powiatów w całej Polsce, dzięki któremu województwo łódzkie otrzymało 152,8 mln zł - poinformował wojewoda Tobiasz Bocheński.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Z pozyskanych dzięki RFRD pieniędzy - jak przekazał wojewoda - w woj. łódzkim planowana jest budowa, przebudowa lub remont łącznie ponad 285 km dróg, w tym 174,3 km dróg gminnych oraz 111,1 km dróg powiatowych. Na drogi gminne przeznaczono 95,4 mln zł, a na powiatowe - 57,3 mln zł.

Nie trzeba nikogo przekonywać, że rozwój infrastruktury, przede wszystkim drogowej, jest niezwykle istotny dla dobrego rozwoju gospodarczego i społecznego każdego regionu. To nie tylko kwestia komfortu dojazdu do pracy, do szkoły, czy zwiększenia mobilności społecznej, ale to również kwestia bezpieczeństwa - powiedział Bocheński.

Dzięki RFRD zdecydowanie poprawiła się komunikacja małych miejscowości z dużymi miastami czy z miastami powiatowymi - podkreślił poseł PiS z okręgu sieradzkiego Piotr Polak.

Skierniewice - miasto w północno-wschodniej części woj. łódzkiego - dostały ponad 5,2 mln zł na projekt kompleksowej przebudowy jednej z ulic i budowę czterech rond oraz nowej drogi.

Są to bardzo ważne inwestycje, które dają rozwój miastu - zaznaczył prezydent Skierniewic Krzysztof Jażdżyk.