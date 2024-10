13-latka trafiła do szpitala po tym, jak w czwartek - przechodząc przez oznakowane przejście dla pieszych - została potrącona przez opla. Parę sekund później w dziewczynkę potrąciło w jadące z naprzeciwka bmw. Do wypadku doszło w Konstantynowie Łódzkim. Policja poinformowała, że utrudnienia na ul. Łódzkiej mogą potrwać do godz. 21:30.

Potrącenie 13-latki w Konstantynowie Łódzkim / Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach / Policja W czwartek wczesnym wieczorem w Konstantynowie Łódzkim 55-letnia kobieta jadąca oplem, potrąciła przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych nastolatkę, mieszkankę Konstantynowa Łódzkiego. Jak podała policja, w poszkodowaną 13-latkę uderzyło następnie jadące z naprzeciwka bmw, którym jechała 34-latka z Aleksandrowa Łódzkiego. Dziewczynka z obrażeniami ciała została natychmiast przewieziona do szpitala. Mundurowi nie podali na razie szczegółów zdarzenia ani prawdopodobnej przyczyny wypadku. Zaapelowali jednak o zachowanie ostrożności na ul. Łódzkiej. "Zachęcamy do skorzystania z innych dróg dojazdowych na czas trwających utrudnień" - podała KPP w Pabianicach. Mogą one potrwać do ok. 21:30. / Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach / Policja