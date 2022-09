Rozpoczęło się zrywanie betonu na al. Róż w Nowej Hucie. W 2019 roku dzięki projektowi z Budżetu Obywatelskiego i 7 tysiącom głosów oddanych na ten pomysł - zdecydowano, że w tym miejscu powrócą róże i zieleń.

Nowa al. Róż z Różami i dodatkowymi drzewami, ma być gotowa w przyszłym roku. Prace pochłoną około 3 mln 700 tysięcy złotych. Pomysł zazielenienia al. Róż w Budżecie Obywatelskim z 2019 roku, zebrał 7 tysięcy głosów krakowian.

Przed nami w tym roku te najcięższe prace, czyli zerwanie płyt, wszystko to czego nie widać, czyli instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryka, przygotowanie podbudowy pod nawierzchnię, przygotowanie pod to, aby wiosną można było posadzić zieleń – wyjaśnia Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej.

Zgodnie z umową wykonawca ma na te prace 300 dni. Mam nadzieję, że w okolicach wakacji w przyszłym roku będzie można skorzystać z tej zielonej przestrzeni - dodaje.





Co o nowej al. Róż myślą mieszkańcy Nowej Huty ? Posłuchaj rozmowy Przemysława Błaszczyka.

Nie wszystkim jednak rewitalizacja al. Róż, czyli powrót do tego co stworzyli budowniczowie Nowej Huty, się podoba.

Jeden z zarzutów właśnie jest taki, że my właśnie wracamy do czasów komunistycznych, a przecież jak wiemy, układ urbanistyczny Nowej Huty zatopionej w zieleni może być dzisiaj wzorem dla wielu współcześnie powstających dzielnic metropolii europejskich – wyjaśnia Małgorzata Szymczyk-Karnasiewicz autorka projektu „Aleja Róż na nowo” z Budżetu Obywatelskiego.

To jest taki nasz salon, a salon trzeba co jakiś czas odświeżyć, żeby był trochę inny niż dzisiaj (...) Tutaj wiedzą o tym, że to jest inwestycja pod szczególnym nadzorem, jak tak popatrzymy, to tutaj wszyscy mają okna na al. Róż i wszyscy patrzą, a myślę, że też są tacy, którzy ustawili kamerki i telefony i robią zdjęcia, żeby patrzeć jak to będzie wyglądało. To nie jest długi czas, bo to 300 dni na wykonanie wszystkich prac, ale mam nadzieje, że zdążą to wszystko zrobić – mówi z kolei Stanisław Moryc, przewodniczący dzielnicy XVIII Nowa Huta.

W 1956 powstała koncepcja zielonej al. Róż, później wraz z pomysłami na pomnik Lenina, zieleń powoli znikała, a pojawiało się tam coraz więcej betonu. Tak było nawet do 2000 roku, kiedy ówczesny ZIKiT wykonywał rewitalizację tego traktu.

Dzisiaj – dzięki mieszkańcom – rozpoczyna się debetonizacja tej historycznej przestrzeni w Nowej Hucie.

