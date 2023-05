Od poniedziałku do środy na linii nr 6, kursującej między Małym Płaszowem a Cichym Kącikiem, będzie można zobaczyć żonkilowy tramwaj. W wagonach oklejonych plakatami akcji Pola Nadziei prowadzona jest kwesta dla Hospicjum św. Łazarza w Krakowie.

"Naszych pasażerów zachęcamy do wspierania tego krakowskiego hospicjum, które obejmuje wszechstronną opieką chorych w terminalnym okresie oraz udziela konsultacji lekarskich w zakresie medycyny paliatywnej chorym we wcześniejszych etapach choroby" - zaapelowało w mediach społecznościowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie.



W organizację kwesty w tramwaju jest zaangażowany klub Honorowych Dawców Krwi, który od ponad 60 lat działa w MPK.



Kwesta jest prowadzona w jednym z tramwajów linii nr 6 (Mały Płaszów P+R - Cichy Kącik), oklejonym plakatami informującymi o akcji Pola Nadziei. Jej celem jest m.in. zbieranie pieniędzy potrzebnych do działania Hospicjum św. Łazarza. Tramwaj będzie kursował do środy w godz. 8.30-17.00.