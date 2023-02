Zmienią się opłaty za parkowanie w każdej z podstref Strefy Płatnego Parkowania w Krakowie. Będą one wyższe dla turystów a niższe dla tych, którzy pod Wawelem płacą podatki. Nadal nie trzeba będzie płacić za parkowanie w niedzielę – takie rozwiązanie postulowało wielu radnych.

Strefa Płatnego Parkowania / Shutterstock

Nowe stawki mają obowiązywać od 15 maja.

Poza poszerzeniem o te obszary, które w ramach konsultacji były wskazane i uzyskały akceptację rad dzielnic, to główną zmianą jest podniesienia o złotówkę w każdej strefie. Można powiedzieć, że to inflacyjna podwyżka od ostatniej zmiany, która miała miejsce kilka lat temu. Analizy z zeszłego roku wskazały, że w szczególnie w podstrefie A są coraz większe trudności z zaparkowaniem, a po to funkcjonuje strefa, żeby nie było kilkunastominutowego krążenia i szukania miejsca - mówi dyrektor Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasz Franek.

Stawki dla mieszkańców

Pierwsza godzina postoju dla mieszkańców Krakowa, którzy mają Kartę Krakowską w podstrefie A będzie kosztować tyle co do tej pory - 6 zł, w podstrefie B - 5 zł, w podstrefie C - 4 zł. Warunek jest jeden trzeba skorzystać z aplikacji mobilnej.

W kolejnych godzinach opłaty będą wyższe. Sprawdź je w tabeli:

Stawki za kolejne godziny parkowania w Strefie Płatnego Parkowania dla posiadaczy Karty Krakowskiej podstrefa A podstrefa B podstrefa C Za pierwszą godzinę postoju 6 zł 5 zł 4 zł Za drugą godzinę postoju 7 zł 6 zł 4 zł Za trzecią godzinę postoju 8 zł 7 zł 4 zł Za czwartą i kolejne godziny postoju 6 zł 5 zł 4 zł

Stawki dla turystów

Mieszkańcy, którzy nie korzystają z mobilnych aplikacji do płacenia za parkowanie w parkometrach zobaczą takie same opłaty, jakie muszą wnieść turyści.

Pierwsza godzina postoju w podstrefie A będzie kosztować 9 zł, w podstrefie B - 8 zł, w podstrefie C - 7 zł. W kolejnych godzinach będzie drożej.

Stawki za kolejne godziny parkowania w Strefie Płatnego Parkowania Kraków podstrefa A podstrefa B podstrefa C Za pierwszą godzinę postoju 9 zł 8 zł 7 zł Za drugą godzinę postoju 10 zł 9 zł 8 zł Za trzecią godzinę postoju 11 zł 10 zł 9 zł Za czwartą i kolejne godziny postoju 9 zł 8 zł 7 zł

Strefa Płatnego parkowania będzie obowiązywała - tak, jak do tej pory - od poniedziałku do soboty w godz. 10.00-20.00.

Radni m.in. PO i Nowoczesnej postulowali zróżnicowanie opłat dla mieszkańców i osób spoza Krakowa. Mieszkańcy skoro płacą tu podatki, zasługują na tańsza strefę - takie argumenty padały w dyskusji.

Nie będzie też opłat w niedzielę. Jeżeli ktoś przyjeżdża do naszego miasto to nie po to, żeby sobie tutaj parkować, ale żeby pójść do restauracji czy teatru. Brak opłat w niedzielę to wyraz gościnności i otwartości Krakowa - mówiła radna klubu Nowoczesny Kraków Małgorzata Jantos.

Takie rozwiązanie popierało wielu radnych wskazując, że wprowadzenie opłat w niedzielę spowodowałoby zmniejszenie liczby klientów w kawiarniach i restauracjach, co uderzyłoby w przedsiębiorców, którzy już zostali dotknięci w czasie pandemii i utrudniło życie mieszkańcom dzielnic bardziej odległych, którzy chcą w niedzielę przyjechać do centrum do kościoła albo na rodzinny obiad.

Strefa Płatnego Parkowania Kraków / Urząd Miasta Krakowa /

Radni nie zgodzili się na podniesienie opłaty miesięcznej dla krakowian, mieszkających w strefie. Tak jak do tej pory mają płacić 10 zł miesięcznie. Utrzymany został także abonament dla mikroprzedsiębiorców.

Jest jeszcze jedna zmiana. 100 proc. wpływów z opłat za parkowanie ma być przeznaczone na poprawę publicznego transportu, budowę lub przebudowę infrastruktury pieszej i rowerowej oraz zieleń w mieście.