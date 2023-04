Krakowska policja zatrzymała 21-letnią kobietę i jej 25-letniego konkubenta, którzy mieli dopuścić się przemocy wobec dwulatka. Wszczęto dochodzenie, które ma wyjaśnić, co właściwie się wydarzyło.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W mediach społecznościowych w poniedziałek pojawiły się doniesienia, z których wynikało, że mężczyzna miał złamać dziecku rękę, by otrzymać odszkodowanie. Jak podaje Interia, matka chłopca miała z konkubentem rozważać, ile dostaną za to pieniędzy. Z kolei w innej rozmowie prowadzonej z koleżanką kobieta napisała, jak miało dojść do złamania - dziecko miało być bite po brzuchu i żebrach, przytrzaskiwane drzwiami od samochodu i kopane przez jej chłopaka.

Policja w Krakowie otrzymała informacje o zdarzeniu i wszczęła dochodzenie. Funkcjonariusze weryfikują informacje zamieszczane w mediach społecznościowych.

Zatrzymaliśmy 21-letnią matkę chłopca i jej 25-letniego konkubenta - potwierdza rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krakowie Piotr Szpiech. Prowadzimy intensywne czynności, by wyjaśnić, co się wydarzyło - dodał.

Najpóźniej jutro będzie wiadomo, czy zatrzymani usłyszą zarzuty. Chłopiec przebywa pod opieką biologicznego ojca.