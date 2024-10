W piątek na Scenie Kameralnej Narodowego Starego Teatru w Krakowie odbędzie się premiera sztuki "Ziemia jest płaska". Jej reżyserem jest Julian Hetzel.

Próba medialna spektaklu "Ziemia jest płaska" / Łukasz Gągulski / PAP

Bohaterowie sztuki kwestionują ustalenia nauki i podstawową wiedzę o świecie. Oddają głos populistycznym narracjom i przeciwstawnym poglądom. Dla reżysera to pretekst do przyjrzenia się m.in. głosom różnych sił politycznych czy religijnych



To próba spojrzenia na ludzi - na to, jacy jesteśmy między sobą i dlaczego prowadzenie dialogu jest tak skomplikowane, jak trudno jest współistnieć przeciwstawnym poglądom na świat. To coś, co staramy się zrozumieć - powiedział podczas próby medialnej reżyser Julian Hetzel.

Sztuka powstawała we współpracy reżysera z zespołem realizatorskim i aktorami. Nasza praca skupiała się na budowaniu scenicznego świata obrazem i komponowaniu tych obrazów- wskazał Filip Perkowski.



"Ziemia jest płaska" jest pierwszą premierą nowego sezonu artystycznego w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, zaplanowaną jeszcze przez poprzednią dyrekcję instytucji - Waldemara Raźniaka i Beniamina M. Bukowskiego. Na scenie wystąpią: Natalia Kaja Chmielewska, Urszula Kiebzak, Stanisław Linowski, Beata Paluch, Filip Perkowski oraz Małgorzata Walenda.

Spektakle Juliana Hetzela sytuują się na styku muzyki, teatru i nowych mediów. Charakteryzuje je polityczne i społeczne zaangażowanie oraz dokumentalny charakter.