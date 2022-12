Dwie osoby zostały ranne w wypadku w Brodłach koło Alwerni w Małopolsce na drodze wojewódzkiej nr 780. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe i autokar.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informuje Iwona Szelichiewicz z Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, do zdarzenia doszło o godz. 14.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że w wypadku brały udziały trzy samochody osobowe i autokar, który przewoził ponad 50 pasażerów narodowości meksykańskiej - przekazała w rozmowie z RMF FM.

Według informacji policji, autobus zjechał na lewy pas i zderzył się czołowo z samochodem osobowym.

Śmigłowcem do szpitala został zabrany kierowca samochodu marki Kia, który bezpośrednio zderzył się z autobusem. Druga osoba poszkodowana to kierowca dacii, który trafił do szpitala karetką.

Pasażerom oraz kierowcy autokaru nic się nie stało.

Trwa ustalanie przyczyn wypadku. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy.