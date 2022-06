Dobrze wykształceni menedżerowie to niezwykle ważne ogniwo w medycynie. Tak przekonują twórcy dwuletnich magisterskich studiów z zarządzania w ochronie zdrowia. To nowa oferta Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zarządzanie w ochronie zdrowia - to nowe dwuletnie studia magisterskie jakie oferuje kandydatom Collegum Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Otwieramy studia magisterskie, dwuletnie zarządzanie w ochronie zdrowia. Jest to taki niezbędny kierunek do tego, żeby przygotowywać profesjonalną kadrę do zarządzania różnymi instytucjami w systemie ochrony zdrowia, w tym przede wszystkim placówkami leczniczymi. Pandemia nam to bardzo wyraźnie pokazała, że mamy ogromne niedobory kadrowe, nie tylko wśród profesjonalistów stricte medycznych ale również wśród kadry zarządzającej. Chodzi o menadżerów, chodzi o koordynatorów opieki zdrowotnej czy o analityków danych- tłumaczy RMF FM Iwona Kowalska-Bobko, profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum, Wydział Nauk o Zdrowiu; Instytut Zdrowia Publicznego.

Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jagiellońskim jest prowadzona elektronicznie w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów: irk.uj.edu.pl.