W sobotę, 7 września ruszą prace związane z odnową konstrukcji wiaduktu kolejowego nad ulicą Mogilską. Roboty potrwają do końca listopada. Fragment ulicy Mogilskiej, będzie zamykany w weekendy. Są też zmiany w komunikacji miejskiej.

ul. Mogilska / Piotr Hamarnik/PKP PLK /

W rejonie Komendy Wojewódzkiej Policji znajdują się dwa wiadukty kolejowe. Jeden z nich trzeba wyremontować. Stąd na jezdni w stronę centrum ustawiony zostanie dźwig, który zdemontuje jego fragment.

Taka operacja jest konieczna, aby naprawić wiadukt poza jezdnią, tak by prace nie powodowały utrudnień w ruchu.

Jak informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa, najpoważniejsze zmiany w organizacji ruchu będą pojawiać się w wybrane weekendy.

Fragment ulicy Mogilskiej (jezdnia w kierunku ronda Mogilskiego), będzie zamykany w weekendy: 7-8 września, 21-22 września, 12-13 października i 26-27 października.

Dźwig potrzebny jest do tego, by podnieść fragment wiaduktu kolejowego, który jest w trakcie remontu. Taką technologię robót przyjęliśmy ze względu na to, że chcemy, by zmiany w organizacji ruchu były jak najmniejsze (...) Sam remont będzie się odbywał właśnie poza ulicą Mogilską, kawałek z boku. Natomiast na czas samego demontażu tego obiektu musimy zmienić organizację ruchu. Ze względu na to, że ten dźwig musi się ustawić i musi się przygotować do pracy- tłumaczył reporterowi RMF MAXX Przemkowi Błaszczykowi - Piotr Hamarnik z PKP PLK.

Zmiany w komunikacji miejskiej

Operację ściągania części wiaduktu zaplanowano w nocy z soboty na niedzielę (7/8 września).

Ul. Mogilską nie będzie kursować nocna linia tramwajowa nr 64. W zamian zostanie uruchomiona linia autobusowa nr 664. Linia 664 będzie kursować:

W kierunku pętli „Os. Piastów” po stałej trasie

W kierunku pętli „Bronowice Małe” po trasie zmienionej: „Os. Piastów” – ... – al. Jana Pawła II, ul. Lema, al. Pokoju, ul. Cystersów, ul. Mogilska, rondo Mogilskie – ... – „Bronowice Małe” Przystanek „TAURON Arena Kraków Wieczysta” zostanie przeniesiony na ul. Lema (słupek 04) Przystanek „Białucha” 03 pozostanie bez obsługi Na zmienionym odcinku trasy linia nie będzie obsługiwać żadnych przystanków.

ul. Mogilska, rondo Mogilskie – ... – „Bronowice Małe”

Remont wiaduktu ma potrwać do końca listopada.