999 zł - tyle warte są słuchawki bezprzewodowe, które ukradł mężczyzna ze sklepu RTV Euro AGD w Tarnowie w Małopolsce. Policja opublikowała wizerunek złodzieja i prosi o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu jego danych.

/ Policja Tarnów / Policja

We wtorek tarnowska policja poinformowała o zdarzeniu, do którego doszło 8 lipca. Do sklepu RTV Euro AGD przy ul. Błonie przyszedł mężczyzna. Zabrał z półki bezprzewodowe słuchawki o wartości 999 zł i wyszedł.

Policjanci wszczęli dochodzenie dotyczące kradzieży, lecz do dziś nie udało się ustalić tożsamości złodzieja.

Tarnowscy mundurowi opublikowali apel o pomoc w ustaleniu danych mężczyzny.

"Jeśli rozpoznajesz zarejestrowanego okiem kamery monitoringu sklepu mężczyznę lub posiadasz informacje mogące przyczynić się do ustalenia jej tożsamości lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji Tarnów-Centrum pod numerami telefonu: 47 831 25 26 (w godzinach 7:30-15:30 w dni robocze) bądź całodobowym telefonem 47 831 21 22 i 112. Na informacje czekamy również pod adresem mailowym mienie.centrum@tarnow.policja.gov.pl" - napisali funkcjonariusze.