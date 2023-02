Policja prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym 28-latku z Giebułtowa (woj. małopolskie). Ostatni kontakt z rodziną Marcin Lubera nawiązał 4 lutego.

/ Policja Małopolska /

Marcin Lubera na co dzień mieszka we Wrocławiu. 3 lutego miał przyjechać do Giebułtowa, ale nie zjawił się w rodzinnym domu.

4 lutego rodzice z nim rozmawiali. Wówczas 28-latek przekazał, że ma zaplanowane spotkanie, po którym pojedzie do domu. Miał oddzwonić do rodziców w ciągu dwóch godzin, ale nigdy tego nie zrobił.

W mieszkaniu mężczyzny we Wrocławiu nikogo nie zastano.

Rodzina poinformowała o zaginięciu policję. Oto rysopis zaginionego:

Wzrost: 190 cm;

Budowa ciała: szczupły;

Nos: okrągły, duży;

Oczy: brązowe;

Włosy: proste, krótko ścięte, ciemny blond;

Zarost: wąsy, broda;

Znaki szczególne: tatuaż na przedramieniu lewej ręki w kształcie bransoletki zakończonej po wewnętrznej stronie ręki figurą geometryczną.

W czasie zaginięcia 28-latek mógł być ubrany w kurtkę koloru czarnego z przeszyciami z materiału skóropodobnego i spodnie koloru szarego.

Osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zaginionym, proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Zielonkach na nr tel. 47 83 211 50 lub 112.