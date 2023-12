To będzie zarówno rywalizacja sportowa, jak i kolorowa zabawa kończąca rok. 31 grudnia w Krakowie odbędzie się 19. Bieg Sylwestrowy. Uczestnicy pobiegną w fantazyjnych przebraniach i pomogą Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

18. Krakowski Bieg Sylwestrowy / Abaca / PAP

W biegu weźmie udział około 2000 osób. Na imprezę nie można się już zapisać, bowiem limit zgłoszeń został wyczerpany.

Ci, którym udało się zapisać, mają do pokonania jeden z dwóch dystansów - "Smoczą Piątkę" (5 km) albo "Radosną Dziesiątkę" (10 km). Na przebiegnięcie trasy zawodnicy, niezależnie od dystansu, będą mieli 90 minut. Początek 31 grudnia, w niedzielę, w samo południe.

Prowadzona będzie nie tylko klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć, ale również drużynowa. Nagrodzone zostaną trzy zespoły, z których największa liczba reprezentantów ukończy zawody.

Organizatorzy zachęcają uczestników do przebierania się w pomysłowe stroje. Zachęcamy, aby stroje nawiązywały do historii, tradycji i kultury Krakowa. Nie zabraknie więc smoków wawelskich, krakowianek czy innych symboli naszego miasta. Oczywiście tradycyjnie możemy spodziewać się wszystkich postaci z bajek, kreskówek, komiksów: batmanów, batmanek, wonder woman, kobiet kotów czy tematycznie w okresie świątecznym elfów, mikołajów - wymieniała Anna Nowosielska z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie.

Autorzy najlepszych kreacji zostaną nagrodzeni w kategoriach: najlepiej przebrany zespół (liczący minimum 3 osoby; miejsca I-III), najlepiej przebrana para (osoby te muszą wspólnie pokonać całą trasę biegu i wbiec na metę trzymając się za ręce; miejsca I-III), najlepsze przebranie indywidualne (miejsca I-X) oraz najlepiej przebrane dziecko/nastolatek poniżej 18. roku życia (miejsca I-III). Co ciekawe, nagrody przewidywane w konkursie są wyższe niż w rywalizacji sportowej.

Każdy uczestnik biegu na mecie otrzyma pamiątkowy medal, gorącą herbatę i napoje. Dzieci i młodzież mogą liczyć na słodycze, a panie zostaną róże.

Dochody z imprezy zostaną przekazane na rzecz Fundacji Wspierania Kardiochirurgii Dziecięcej Schola Cordis.

Organizatorzy zachęcają do odbierania pakietów startowych w sobotę.