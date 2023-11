"To tylko mały pluszowy miś, ale daje ogromną moc" - tak o obchodach Dnia Pluszowego Misia mówią przedstawiciele Fundacji "Mam Marzenie". W związku z tym świętem na oddziałach dziecięcych w wielu szpitalach w całym kraju małym pacjentom rozdawane są pluszaki.

Akcja Fundacji Mam Marzenie / Jacek Skóra / RMF FM

Pluszaki można przynosić do piątku do krakowskiego oddziału Fundacji przy ul. Świętego Krzyża.

Jak mówi Marzena Siatka-Kopa z Fundacji Mam Marzenie, z którą rozmawiał reporter RMF FM Marek Wiosło, "jest to akcja, w której zbieramy od naszych darczyńców pluszowe misiaczki, różnego rodzaju zabawki, kredki, gry, samochodziki - wszystko, co może wywołać uśmiech naszych podopiecznych". Dzieciaczków, które przebywają na szpitalnych oddziałach. Tych uszczęśliwionych buziek, twarzyczek jest strasznie dużo. Ważne bardzo, żeby te zabaweczki były nowe - dodaje.

O Dniu Pluszowego Misia

Dzień Pluszowego Misia ustanowiono w 2002 roku, w setną rocznicę wyprodukowania pierwszej pluszowej przytulanki. Z okazji tego święta wolontariusze Fundacji Mam Marzenie organizują zbiórkę pluszowych maskotek, gier, puzzli, kredek i kolorowanek, które trafią do dzieci przebywających w szpitalach.

W zbiórce co roku uczestniczą szkoły, przedszkola, instytucje, firmy, jak i osoby prywatne. Jesteś zainteresowana/zainteresowany udziałem w akcji? Chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc? Napisz do koordynatora oddziału w Twoim województwie - on da Ci wskazówki, co możesz zrobić, by wesprzeć zbiórkę. Wejdź na stronę Fundacji Mam Marzenie, by dowiedzieć się więcej.

Czy wiecie, ile w życiu chorego dziecka potrafi zmienić jeden pluszowy miś? Dla małego pacjenta to często najbliższy przyjaciel. Gdy dziecko przytula się do takiego pluszaka, nie czuje się samotne. Liczymy, że pomożecie nam zebrać jak najwięcej misiów. Niech każdy mały pacjent otrzyma własnego pluszowego towarzysza! - mówi Aleksandra Bieg, rzeczniczka prasowa Fundacji Mam Marzenie.

Podczas finału akcji zebrane maskotki, zabawki i inne prezenty zostaną przekazane małym pacjentom oddziałów dziecięcych w całej Polsce.