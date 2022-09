Wstrzymano prace przy zabezpieczaniu wałów na Dunajcu w Zbylitowskiej Górze w Małopolsce. Inwestycję oprotestowali ekolodzy, bo zagrożona jest jedna z największych w Polsce - kolonia jaskółki brzegówki, objęta ścisłą ochroną gatunkową. Prace wstrzymano jednak tylko tymczasowo.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ekolodzy alarmują, że inwestycja prowadzona przez Wody Polskie nad zabezpieczeniem wyrwy brzegowej Dunajca spowoduje zniszczenie ponad 1200 nor lęgowych jaskółki brzegówki. To prace utrzymaniowe. Budowany jest tam przekop. Inwestycja w tej formie to skandal. Można zrobić to inaczej - mówi Paweł Augustynek z Koalicji Ratujmy Rzeki.

Ochrona tego typu miejsc powinna odbywać się w inny sposób. Instytucja państwowa rozpoczęła te roboty z pominięciem przepisów dotyczących gatunków chronionych - dodaje.

Władze samorządowe od dawna starały się o umocnienie brzegu. Wyrwa przy rzece zagraża boisku piłkarskiemu, ale także ujęciom wody pitnej dla Tarnowa. Prace wstrzymano, bo okazało się, że wykonawca realizował je niezgodnie z projektem.

Wstrzymane prace nie mają charakteru inwestycyjnego. Nie nałożono obowiązku nadzoru przyrodniczego. W ramach kontroli stwierdzono ingerencję w korytarzyki, które to nie było objęte zleconym zakresem prac - mówi Magdalena Gala z Wód Polskich.

Wciąż nie ma decyzji, czy wały da się umocnić w taki sposób, by nie niszczyć stanowisk lęgowych ptaków.