Prokuratura chce pociągnąć do odpowiedzialności posła Grzegorza Brauna. Chodzi o incydent w krakowskim Sądzie Okręgowym i wyrzucenie do śmietnika choinki ozdobionej bombkami z napisem "Konstytucja". Prokuratura wystąpiła w tej sprawie do marszałek Sejmu.

Poseł Grzegorz Braun w Sejmie / Paweł Supernak / PAP Jak powiedział RMF FM rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie prok. Janusz Hnatko, materiały ze śledztwa, które prowadziła Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Wschód zostały przesłane do marszałek Sejmu wraz z wnioskiem o pociągnięcie do odpowiedzialności karnej posła w związku z przestępstwem ściganym z oskarżenia publicznego. Chodzi o uszkodzenie cudzej rzeczy i przekroczenie uprawnień. W styczniu poseł Konfederacji Grzegorz Braun wyniósł z Sądu Okręgowego w Krakowie choinkę przystrojoną m.in. bombkami z napisem "Konstytucja" i wyrzucił drzewko do ulicznego śmietnika. Interweniowała policja. W rozmowie z policjantami poseł przyznał, że zdarzenie miało dokładnie taki przebieg i miał tłumaczyć, że działał w ramach interwencji poselskiej. Później tłumaczył na Twitterze, że "eksponowanie w gmachu sądu dekoracji, rekwizytów i emblematów nielicujących z powagą wymiaru sprawiedliwości RP domagało się pilnej interwencji". Krakowski oddział Stowarzyszenia Sędziów Iustitia straty po zniszczeniu choinki oszacował na "minimum 800 zł", bo była zdobiona ręcznie malowanymi bombkami, które planowano wystawić na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zobacz również: Pożar w Tarnowie. 38-latek z zarzutami

Opracowanie: Małgorzata Wosion