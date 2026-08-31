Wybory w Krakowie: Gibała ma problem. Odrzucono większość zebranych podpisów

RMF24

Miejska komisja wyborcza nie zarejestrowała kandydatury Łukasza Gibały na prezydenta Krakowa z powodu niewystarczającej liczby ważnych podpisów. Odrzuciła 3836 z 5449 złożonych podpisów, z czego 3200 z powodu błędu na karcie – zabrakło słowa „Kraków” przy adresie mieszkańca składającego podpis. Gibała ma niecałe trzy dni na zebranie brakujących 1387 podpisów.

Odrzucono większość podpisów pod kandydaturą Łukasza Gibały

O odmowie przyjęcia zgłoszenia kandydata na prezydenta miasta Krakowa dokonanego przez Komitet Wyborczy Wyborców Łukasza Gibały – Kraków dla Mieszkańców poinformowano w poniedziałek w uchwale miejskiej komisji wyborczej. W uzasadnieniu podano, że na sprawdzoną ogólną liczbę 5449 podpisów w toku weryfikacji stwierdzono 3836 nieprawidłowych oraz 1613 prawidłowych podpisów.

Wśród 3836 podpisów uznanych za nieważne przez komisję nieprawidłowość 3200 wynikała z braku słowa „Kraków” przy adresie mieszkańca składającego podpis – przekazała Renata Ropska ze sztabu wyborczego Łukasza Gibały w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

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Do rejestracji kandydatury przez miejską komisję wyborczą potrzeba co najmniej 3 tys. prawidłowych podpisów poparcia od mieszkańców miasta. Muszą zostać złożone do 3 września, do godz. 16.

Środowisko Gibały musi więc do tego czasu zebrać jeszcze 1387 podpisów.

Zapraszamy do składania podpisów do naszych biur. Jesteśmy również na ulicach – powiedziała przedstawicielka sztabu Łukasza Gibały.

Komitet zorientował się, że ma problem

Wcześniej, po południu w poniedziałek, Gibała poinformował w serwisie X, że komisja wyborcza odrzuci „sporą część” zebranych przez niego podpisów poparcia. Jak wyjaśnił, powodem jest „zwykły ludzki błąd na karcie nie wydrukowano słowa »Kraków«” „i jeżeli osoba, która podpisywała się na liście, nie dopisała do swojego adresu tego słowa, Komisja odrzucała taki podpis”.

Zdaniem Gibały, nie byłoby problemu z odrzuceniem prawdziwych podpisów, gdyby możliwe było zbieranie ich przez mObywatela.

Kto za Miszalskiego? Nowy sondaż ws. wyborów w Krakowie Łukasz Gibała prowadzi w najnowszym sondażu Opinia24 dla Polityki Insight przed przedterminowymi wyborami na prezydenta Krakowa z poparciem 25,2 proc. Za nim jest Monika Piątkowska (KO) z wynikiem 15,3 proc., a trzecie miejsce zajmuje Daria…

„Dopóki jednak nie uda się nam zmienić przepisów, które są absurdalne (do sprawdzenia list wyborców wystarcza przecież PESEL), musimy się tym przepisom podporządkować” – napisał Łukasz Gibała. Zwrócił się też do wszystkich, którzy poparli jego kandydaturę, podpisując się już na kartach, i nie są pewni, czy dopisali słowo „Kraków” przy adresie, aby uczynili to ponownie.

Łukasz Gibała – radny miejski, przedsiębiorca, aktywista, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców – trzykrotnie ubiegał się o fotel prezydenta Krakowa. W ostatnich wyborach w 2024 r., w II turze, przegrał różnicą ok. 2 proc. głosów z Aleksandrem Miszalskim (KO).

Kto zapowiedział walkę o fotel prezydenta Krakowa?

Po odwołaniu w referendum Aleksandra Miszalskiego z urzędu prezydenta Krakowa zaplanowano przedterminowe wybory w stolicy Małopolski; odbędą się one 27 września br. Walkę o fotel prezydenta Krakowa zapowiedzieli między innymi:

Marian Banaś (były prezes Najwyższej Izby Kontroli),

Bartosz Bocheńczak (Konfederacja),

Michał Drewnicki (PiS),

Łukasz Gibała (komitet Kraków dla Mieszkańców),

Daria Gosek-Popiołek (Lewica),

Jan Hoffman (jeden z inicjatorów majowego referendum),

Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej),

Aleksandra Owca (Partia Razem),

Monika Piątkowska (komitet Ponad Podziałami, poparcie KO i PSL),

Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja Polska),

Marianna Schreiber (celebrytka),

Łukasz Wantuch (były radny Krakowa).

Do czasu wyboru nowego prezydenta, obowiązki włodarza miasta pełni dotychczasowy zastępca Miszalskiego Stanisław Kracik.