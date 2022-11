Od poniedziałku wstrzymane będzie kursowanie pociągów Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej SKA1, na odcinku Kraków Główny – Wieliczka. Zastąpi je komunikacja autobusowa. Zmiana będzie obowiązywać do 5 grudnia.

/ Shutterstock

Jak poinformował Piotr Hamarnik z PKP Polskich Linii Kolejowych, utrudnienia są spowodowane pracami modernizacyjnymi prowadzonymi na torach przez zarządcę infrastruktury PKP PLK. Zmiana została zaplanowana i ujęta w rozkładzie jazdy. Informacje są dostępne na stacjach i przystankach, w portalu pasażera, a także w pociągach - przekazał Hamarnik.

Z powodu przebudowy południowej głowicy stacji Kraków Płaszów, od poniedziałku (21 listopada) do 5 grudnia wstrzymany zostanie ruch pociągów po linii kolejowej nr 629 pomiędzy stacjami Kraków Płaszów a Kraków Bieżanów.





Koleje Małopolskie poinformowały, że w tym czasie wszystkie pociągi SKA1 na odcinku Kraków Główny – Wieliczka Rynek-Kopalnia będą obsługiwane zastępczą komunikacją autobusową.



Kursy obsługujące wszystkie stacje i przystanki będą wykonywane przez cały dzień z częstotliwością co 30 minut, a kursy „szybkie” będą jeździć w godzinach szczytu (5:45 - 9:15, 14:45 - 19:15) z częstotliwością co 15 minut, natomiast w pozostałej części dnia co 30 minut.