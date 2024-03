Znów można odwiedzać Bunkier Sztuki w Krakowie. Budynek był w ostatnich latach modernizowany. Po gruntownej przebudowie zmieniła się przestrzeń, w której prezentowana jest sztuka współczesna. Jak wygląda, możecie się przekonać podczas Weekendu otwarcia.

/ Michał Radkowski / RMF FM

Zmieniła się przede wszystkim sama bryła budynku. Wyremontowane zostały zarówno zewnętrze elewacje, jak i wnętrza. Z perspektywy galerii zyskał on bardzo ważne funkcje związane z możliwościami prezentacji sztuki współczesnej: wentylacja, klimatyzacja, nowy system oświetleniowy sprawiają, że możemy pokazywać dzieła sztuki na światowym poziomie - podkreśla dyrektorka Bunkra Sztuki Delfina Jałowik.

Przez ostatnie cztery lata Bunkier Sztuki funkcjonował w dużo mniejszej siedzibie tymczasowej.

Zależały mi na tym, żeby Bunkier Sztuki był takim żywym ośrodkiem, miejscem, które cały czas tętni wydarzeniami, spotkaniami, panelami, projekcjami filmowymi - mówi Jałowik. Weekend otwarcia to przedsmak i próba pokazania, że nasza instytucja będzie ze swoimi działaniami wychodziła do różnych grup odbiorców, zarówno do rodzin z dziećmi, jak i studentów - dodała.

Młodzi ludzie już w sobotę wieczorem będą mogli zwiedzać wystawy przy akompaniamencie muzyki na słuchawkach, czyli podczas silent disco. Będą też oprowadzania, podczas których będzie można dyskutować nad wybranymi fragmentami tekstów krytycznych o pracach i o artystach.

Wiosenny Weekend Otwarcia to szansa, by m.in. zwiedzić wystawę dzieł sztuki, które przekazali Teresa i Andrzej Starmachowie. Dla całych rodzin przygotowano warsztaty inspirowane pracami Magdaleny Abakanowicz i projektami Jerzego Nowosielskiego. Wydarzenie potrwa do niedzieli. Pełen program znajdziecie tutaj.