W drugiej połowie września planowane jest uruchomienie nowych punktów wypożyczania rowerów elektrycznych w ramach miejskiego systemu Park-e-Bike w Krakowie. Zlokalizowane będą one na parkingach przesiadkowych: P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów i P+R Mały Płaszów.

/ Zarząd Transportu Publicznego Kraków / Materiały prasowe

Jak informuje Zarząd Transportu Publicznego, do Krakowa dotarła dostawa 100 elektrycznych rowerów, które zostaną włączone do systemu Park-e-Bike i pojawią się w nowych punktach wypożyczeń.

W drugiej połowie września planowane jest uruchomienie nowych punktów wypożyczania e-bike'ów zlokalizowanych przy parkingach przesiadkowych komunikacji miejskiej: P+R Nowy Bieżanów, P+R Kurdwanów i P+R Mały Płaszów. Na każdym z tych parkingów bezpłatnie będzie dostępne dla mieszkańców po około 30 jednośladów.

Obecnie system miejskich rowerów elektrycznych jest dostępny na parkingu Park and Ride Czerwone Maki. Z jednośladów można korzystać we wszystkie dni tygodnia od godz. 6.00 do godz. 21.00.

Kraków był pierwszym polskim miastem, które w 2008 r. uruchomiło system tradycyjnych rowerów miejskich, jednak z końcem 2019 roku został on zlikwidowany, bo operator systemu - firma BikeU - zerwała umowę z miastem na prowadzenie wypożyczalni. Przegrała ona konkurencję ze zdobywającymi coraz większą popularność komercyjnymi wypożyczalniami elektrycznych hulajnóg.