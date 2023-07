Zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym usłyszał 60-letni kierowca, który w Lubomierzu ( Małopolska) wjechał w jadącą motocyklem 51-letnią emerytowaną policjantkę – poinformował prokurator rejonowy w Limanowej Mirosław Kazana. Kobieta zginęła na miejscu, a jej 9-letni syn został ciężko ranny.

Miejsce tragicznego wypadku / Małopolska Policja /

Kierowcy samochodu przedstawiono zarzut i został on przesłuchany w charakterze podejrzanego. Zastosowano wobec niego środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczenia kraju i poręczenia majątkowego, a także zatrzymano mu prawo jazdy. Mężczyzna nie przyznał się do winy i jednocześnie zeznał, że zjechał na przeciwległy pas ruchu, którym poruszała się motocyklistka – powiedział PAP prok. Kazana.

60-letniemu kierowcy grozi nawet do ośmiu lat więzienia.

Tragiczny wypadek z udziałem 9-letniego dziecka

Do tragicznego wypadku doszło w minioną niedzielę w miejscowości Lubomierz w pow. limanowskim. Z ustaleń śledczych wynika, że 60-letni kierujący pojazdem marki Toyota z nieustalonych przyczyn na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym z przeciwnego kierunku motocyklem.





Motocyklem kierowała była policjantka z powiatu nowotarskiego, która podróżowała z 9-letnim synem. W wyniku poniesionych obrażeń kobieta zmarła na miejscu. 9-latek został w ciężkim stanie przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala specjalistycznego w Krakowie-Prokocimiu.

W zdarzeniu brał udział również drugi motocykl, którym kierował 42-letni mąż zmarłej kobiety jadący bezpośrednio za nią. Mężczyźnie nic się nie stało.

Katarzyna do 2017 roku służyła w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu, w Wydziale Ruchu Drogowego, często kierując służbowym motocyklem, czy to podczas rutynowych partoli lub eskort czy to podczas zabezpieczeń imprez sportowych. Motocykle były jej pasją, zarówno w pracy jak i w czasie wolnym. Rodzinie, najbliższym i przyjaciołom Zmarłej składamy najszczersze kondolencje. Cześć Jej pamięci! – czytamy we wpisie na internetowej stronie nowotarskiej policji.