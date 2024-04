Ta historia nigdy się nie zestarzeje, choć zdecydowanie zmieniły się realia - 148 lat minęło od momentu, kiedy Mark Twain powołał do życia urwisa o nazwisku Tomek Sawyer. Rozśpiewaną wersję przygód chłopca przedstawią aktorzy Teatru Bagatela w Krakowie w reżyserii Krzysztofa Materny.

Jedna z ostatnich prób "Przygód Tomka Sawyera" w Teatrze Bagatel w Krakowie / Józef Polewka / RMF FM

Już w sobotę, 20 kwietnia, w Teatrze Bagatela w Krakowie odbędzie się premiera "Przygód Tomka Sawyera" w reżyserii Krzysztofa Materny. Jedną z ostatnich prób odwiedził z mikrofonem dziennikarz RMF FM. Oto jej fragment:

Próba przed premierą "Przygód Tomka Sawyera" Józef Polewka / RMF FM

Jak mówił reżyser sztuki Krzysztof Materna w rozmowie z Pawłem Koniecznym, "wybierając tę konwencję, czyli prawie musicalową, myślimy nie tylko o najmłodszej widowni - tej, która ma obowiązek zapoznania się z lekturą, ale również o przedstawieniu familijnym".

/ Józef Polewka / RMF FM

Będziemy zachęcali, żeby taka publiczność rodziców z dziećmi się pojawiała - zaznaczył reżyser.

Mam taką satysfakcję, że sam wróciłem do czasów, kiedy Tomek Sawyer był moją lekturą, w której te wszystkie słowa dotyczące prawdziwej przyjaźni, kolegów, prawdy, odpowiedzialności za prawdę, nawet tę podwórkową, były ważne i myślę, że one do dzisiaj są po prostu edukacyjne - powiedział w rozmowie z RMF FM Krzysztof Materna.

Przed premierą "Przygód Tomka Sawyera" w Krakowie:

Jak czytamy w opisie sztuki, "choć minęło sporo czasu od momentu kiedy Mark Twain powołał do życia najbardziej uroczego urwisa na świecie - Tomka Sawyera - to Tomek Sawyer się nie starzeje!". "Zawsze ma jedenaście lat; otwartą głowę, złote serce i jest ancymonem nad ancymonami. Oddany, lojalny i sprawiedliwy wraz z najlepszym przyjacielem Huckiem Finnem przeżywa fascynujące przygody, które codzienność zamieniają w barwne, ciekawe wyzwania" - czytamy na stronie internetowej Teatru Bagatela w Krakowie.